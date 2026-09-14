Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078
**Серверный жёсткий диск Western Digital 3.5" 8 ТБ (WUS721208BLE6L4)** Обеспечьте надёжное хранение данных с серверным жёстким диском Western Digital! **Основные характеристики:** * тип: HDD; * объём: 8 ТБ; * форм-фактор: 3,5"; * интерфейс: SATA; * скорость вращения: 7200 об/мин; * буферная память: 256 МБ. Этот жёсткий диск — отличное решение для серверов, где требуется большое пространство для хранения данных и высокая скорость работы. Благодаря скорости вращения 7200 об/мин и буферной памяти 256 МБ диск обеспечивает быструю обработку данных. Вид поставки — OEM, что позволяет сэкономить без потери качества. Выберите надёжность и производительность с Western Digital!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 49 190 руб.12298 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Exos 10E2400 2.4Tb (ST2400MM0129)
-
В наличииЦена 50 710 руб.12678 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001)
-
В наличииЦена 52 160 руб.13040 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)
-
В наличииЦена 57 420 руб.14355 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (...
-
В наличииЦена 58 500 руб.14625 руб. в СплитЖесткий диск HPE 2.4Tb (881457-B21)
-
В наличииЦена 58 830 руб.14708 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 ...
-
В наличииЦена 59 490 руб.14873 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B...
-
В наличииЦена 59 660 руб.14915 руб. в СплитЖесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008
-
В наличииЦена 60 170 руб.15043 руб. в СплитЖесткий диск WD 10Tb 7200rpm (WD102FZBX) Desktop Black 512Mb SAT...
-
В наличииЦена 61 150 руб.15288 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 12TB (ST12000NM000J)
-
В наличииЦена 67 790 руб.16948 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro
-
В наличииЦена 77 250 руб.19313 руб. в СплитЖесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 8TB WD (WUS721208BLE6L4) SATA 6Gb/s, 7200rpm, 256MB 0B47078