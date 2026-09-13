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Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3

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Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 1
Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 2
Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 3
Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 4
Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 5
Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 6
Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 7
Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 8
Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
  • Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 1
  • Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 2
  • Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 3
  • Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 4
  • Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 5
  • Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 6
  • Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 7
  • Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 8
  • Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714462
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.44

Описание товара Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3

Блок питания KINGPRICE — это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное и мощное питание. Обладая мощностью в 700 Вт, этот блок питания прекрасно справляется с поддержкой производительных систем, включая конфигурации с требовательными видеокартами. Устройство оснащено одним вентилятором диаметром 120 мм, который реализует активную систему охлаждения, обеспечивающую эффективное охлаждение компонентов даже при высоких нагрузках. Блок питания соответствует форм-фактору ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов и системных плат. Для подключения материнской платы предусмотрен стандартный разъем 20+4 pin, а для процессора — разъем 4+4 pin. Любители графически насыщенных игр и приложений оценят наличие двух разъемов 6+2 pin для питания видеокарт. Также предусмотрено четыре разъема SATA, что позволяет легко подключить все необходимые устройства хранения данных. Продукция бренда KINGPRICE производится в Китае и представляет собой отличное сочетание доступности и производительности, хотя устройство и не имеет сертификата 80 PLUS. Блок питания KINGPRICE идеально подходит для пользователей, которым важны надежность и бюджетная эффективность.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания KINGPRICE — это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное и мощное питание. Обладая мощностью в 700 Вт, этот блок питания прекрасно справляется с поддержкой производительных систем, включая конфигурации с требовательными видеокартами. Устройство оснащено одним вентилятором диаметром 120 мм, который реализует активную систему охлаждения, обеспечивающую эффективное охлаждение компонентов даже при высоких нагрузках. Блок питания соответствует форм-фактору ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов и системных плат. Для подключения материнской платы предусмотрен стандартный разъем 20+4 pin, а для процессора — разъем 4+4 pin. Любители графически насыщенных игр и приложений оценят наличие двух разъемов 6+2 pin для питания видеокарт. Также предусмотрено четыре разъема SATA, что позволяет легко подключить все необходимые устройства хранения данных. Продукция бренда KINGPRICE производится в Китае и представляет собой отличное сочетание доступности и производительности, хотя устройство и не имеет сертификата 80 PLUS. Блок питания KINGPRICE идеально подходит для пользователей, которым важны надежность и бюджетная эффективность.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 700W
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Отзывы


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