Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W
Блок питания Digma – надежное и функциональное решение для вашего персонального компьютера. Этот блок питания мощностью 500 Вт обеспечивает стабильную и эффективную работу системы, удовлетворяя основные потребности большинства ПК. Оснащенный одним вентилятором диаметром 120 мм, блок питания использует активную систему охлаждения, предотвращающую перегрев и обеспечивающую долговечность работы. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов, что упрощает установку и замену. Блок питания Digma предлагает множество возможностей для подключения: разъем питания материнской платы 20+4 pin, разъем питания процессора 4+4 pin, а также два разъема для питания видеокарты 6+2 pin, что делает его подходящим для большинства современных конфигураций ПК. Шесть разъемов SATA позволяют подключать множество накопителей данных и других устройств. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания демонстрирует хорошую производительность и надежность. Отсутствие отстегивающихся кабелей упрощает организацию пространства внутри корпуса. Произведенный в Китае, блок питания Digma от проверенного бренда представляет собой отличное сочетание цены и качества и является идеальным выбором для сборки или апгрейда вашего компьютера.
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