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Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3

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Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 1
Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 2
Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 3
Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 4
Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 5
Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 6
Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 7
Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 8
Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
  • Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 1
  • Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 2
  • Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 3
  • Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 4
  • Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 5
  • Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 6
  • Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 7
  • Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 8
  • Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714461
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3

Блок питания KINGPRICE мощностью 650 Вт — это надежное решение для питания вашего ПК. Созданный с учетом современных требований, этот блок питания подходит для широкого круга задач. Он оснащен одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, что обеспечивает эффективное отведение тепла и бесшумную работу устройства. Форм-фактор ATX позволяет использовать этот блок питания в большинстве стандартных корпусов. Блок питания KINGPRICE поддерживает подключение к материнской плате через разъем 20+4 pin и процессору через разъем 4+4 pin. Для питания видеокарт предусмотрены два разъема 6+2 pin, что обеспечивает совместимость с современными графическими адаптерами. Дополнительно устройство оснащено четырьмя разъемами SATA для подключения жестких дисков и других накопителей. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания гарантирует стабильную работу и защиту ваших компонентов от перепадов напряжения. Производится в Китае, этот блок питания от бренда KINGPRICE предлагает хорошее соотношение цены и качества для тех, кто ищет надежность и долговечность в сегменте блоков питания среднего класса.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 650W

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания KINGPRICE мощностью 650 Вт — это надежное решение для питания вашего ПК. Созданный с учетом современных требований, этот блок питания подходит для широкого круга задач. Он оснащен одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, что обеспечивает эффективное отведение тепла и бесшумную работу устройства. Форм-фактор ATX позволяет использовать этот блок питания в большинстве стандартных корпусов. Блок питания KINGPRICE поддерживает подключение к материнской плате через разъем 20+4 pin и процессору через разъем 4+4 pin. Для питания видеокарт предусмотрены два разъема 6+2 pin, что обеспечивает совместимость с современными графическими адаптерами. Дополнительно устройство оснащено четырьмя разъемами SATA для подключения жестких дисков и других накопителей. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания гарантирует стабильную работу и защиту ваших компонентов от перепадов напряжения. Производится в Китае, этот блок питания от бренда KINGPRICE предлагает хорошее соотношение цены и качества для тех, кто ищет надежность и долговечность в сегменте блоков питания среднего класса.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 650W
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Отзывы


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