Блок питания KingPrice ATX 400W KPPSU400V2
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Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice ATX 400W KPPSU400V2
Блок питания KINGPRICE — компактное и надёжное решение для вашего ПК. Мощность 400 Вт обеспечит поддержку офисных и домашних систем, а активная система охлаждения с крупным 120-мм вентилятором эффективно отводит тепло, сохраняя тишину в работе. Один вентилятор делает всю конструкцию компактной, не занимая лишнего места в корпусе. Стандартный форм-фактор ATX подойдёт большинству современных корпусов, а разъёмы 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора позволяют использовать блок с разными типами сборок. Три разъёма SATA удобно распределят питание между всеми современными накопителями. При весе всего 1,1 кг установка и обслуживание не вызовут трудностей.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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