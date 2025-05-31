Блок питания Ginzzu SB450 12CM
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Характеристики
Описание товара Блок питания Ginzzu SB450 12CM
Блок питания Ginzzu — надежный элемент для вашего персонального компьютера, обеспечивающий стабильную и эффективную работу всей системы. С мощностью 450 Вт этот блок питания способен поддерживать работу компонентов требовательных к энергии, при этом поддерживая оптимальный уровень потребления. В конструкции блока питания предусмотрен один высокопроизводительный вентилятор, который обеспечивает активное охлаждение, что способствует поддержанию комфортного температурного режима и продлевает срок службы устройства. Разъем питания материнской платы 20+4 pin и процессора 4 pin обеспечивают совместимость с широким спектром современных материнских плат и процессоров. Дополнительно, блок питания оснащен шестью разъемами SATA, что позволяет подключать многочисленные накопители данных, такие как жесткие диски и SSD, обеспечивая гибкость и возможности для расширения системы хранения данных. Созданный специально для ПК, блок питания Ginzzu станет отличным выбором как для сборки нового компьютера, так и для обновления существующего, благодаря своему продуманному функционалу, прочной конструкции и надежной работе.
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Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный
Достоинства:
Комментарий:
На фото при заказе была кнопка вкл.выкл. ,при пооучении не обнаружили.
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания хороший, работает стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Я ожидал, что блок будет с кнопкой как на картинке, жаль нету, старая ревизия, наверно. Пластмасса хлипковата у разъемов.
Достоинства:
Комментарий:
Думал будет подрыв, но БП оказался неплохим для скромной игровой конфигурации и практически бесшумным
Достоинства:
Комментарий:
максимально дешёвый что можно ожидать
Достоинства:
Комментарий:
Блок норм. Поставил, включил, забыл. Советую
Достоинства:
Комментарий:
сделан неплохо, работает тихо, для офисника вполне подойдет
Достоинства:
Комментарий:
Работает прекрасно, но есть одно но, 1 из SATA разъемов перестал работать
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал лучшего, но за эти деньги сойдёт. Провода тонкие и нет питания на видеокарту. Блок лёгкий. Скорее всего у него не 450W, а скорее 300-350. Работает тихо. В целом, получил что хотел. Мне как раз такой и нужен под офисник. Если вам для игр, то у них есть недорогой с бронзовым сертификатом. В целом Гинзу компания неплохая. Брать можно.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро всё целое упаковано хорошо всё поняла спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
при первом включении не взорвался а это уже успех! за такие деньги не ждите чуда! этот блок питания нужен только для древних бабушкиных компов. внутрянка блока почти пустая не о каких плюшках которые есть в нормальных блоках питания тут конечно же нет, но я повторюсь - ЦЕНА! так что я знал что брал и это работает и хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит очень просто, чувства надёжности абсолютно не вызывает, но работает. Посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
нужен был на 4пин питание проца для дешёвой сборки
Достоинства:
Комментарий:
работает всё отлично, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на фото была кнопка вкл/выкл а по факту без кнопки, а так все норм работает
Достоинства:
Комментарий:
все замечательно - работает, подключилось все без проблем. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо,минус нет кнопки включения на блоке питания
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет , хороший БП, но нету доп.питанияз
Достоинства:
Комментарий:
Обычный китайский блок для малого компа. По 12 вольтовой линии там 350 ватт. Брал для офисного ПК, надеюсь пойдёт. весит мало, но возможно для такой мощности это нормально (не нужны лишнии радиаторы), сравнивал по весу gamemax 700W. По комлектации только бумажка-инструкция и обычная коробка, даже пару стяжек за копейку не дали. Проверю в сборке, отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
Пластиком не пахнет при работе, но лёгкий и провода тонкие.
Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu SB450 12CM
Достоинства:
Комментарий:
На фото при заказе была кнопка вкл.выкл. ,при пооучении не обнаружили.
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания хороший, работает стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Я ожидал, что блок будет с кнопкой как на картинке, жаль нету, старая ревизия, наверно. Пластмасса хлипковата у разъемов.
Достоинства:
Комментарий:
Думал будет подрыв, но БП оказался неплохим для скромной игровой конфигурации и практически бесшумным
Достоинства:
Комментарий:
максимально дешёвый что можно ожидать
Достоинства:
Комментарий:
Блок норм. Поставил, включил, забыл. Советую
Достоинства:
Комментарий:
сделан неплохо, работает тихо, для офисника вполне подойдет
Достоинства:
Комментарий:
Работает прекрасно, но есть одно но, 1 из SATA разъемов перестал работать
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал лучшего, но за эти деньги сойдёт. Провода тонкие и нет питания на видеокарту. Блок лёгкий. Скорее всего у него не 450W, а скорее 300-350. Работает тихо. В целом, получил что хотел. Мне как раз такой и нужен под офисник. Если вам для игр, то у них есть недорогой с бронзовым сертификатом. В целом Гинзу компания неплохая. Брать можно.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро всё целое упаковано хорошо всё поняла спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
при первом включении не взорвался а это уже успех! за такие деньги не ждите чуда! этот блок питания нужен только для древних бабушкиных компов. внутрянка блока почти пустая не о каких плюшках которые есть в нормальных блоках питания тут конечно же нет, но я повторюсь - ЦЕНА! так что я знал что брал и это работает и хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит очень просто, чувства надёжности абсолютно не вызывает, но работает. Посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
нужен был на 4пин питание проца для дешёвой сборки
Достоинства:
Комментарий:
работает всё отлично, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на фото была кнопка вкл/выкл а по факту без кнопки, а так все норм работает
Достоинства:
Комментарий:
все замечательно - работает, подключилось все без проблем. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо,минус нет кнопки включения на блоке питания
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет , хороший БП, но нету доп.питанияз
Достоинства:
Комментарий:
Обычный китайский блок для малого компа. По 12 вольтовой линии там 350 ватт. Брал для офисного ПК, надеюсь пойдёт. весит мало, но возможно для такой мощности это нормально (не нужны лишнии радиаторы), сравнивал по весу gamemax 700W. По комлектации только бумажка-инструкция и обычная коробка, даже пару стяжек за копейку не дали. Проверю в сборке, отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
Пластиком не пахнет при работе, но лёгкий и провода тонкие.