Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)
Блок питания ExeGate представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. С мощностью в 500 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильное и эффективное питание всех компонентов вашей системы. Он оснащен одним встроенным вентилятором размером 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение и оптимальную тепловую производительность. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, ExeGate демонстрирует высокую надежность и долговечность в ежедневной эксплуатации. Особенностью данного блока питания является поддержка различных разъемов: 20+4 pin для питания материнской платы, 4+4 pin для процессора и 6+2 pin для видеокарты, что позволяет подключать большинство современных компонентов. Четыре разъема SATA обеспечивают подключение до четырех устройств хранения данных, таких как жесткие диски и SSD, что делает его идеальным для стандартных конфигураций ПК. Вес блока питания составляет 1,74 кг, и при производстве данного устройства использованы передовые технологии, что делает его отличным выбором с точки зрения соотношения цены и качества. Изготовленный в Китае под брендом ExeGate, этот блок питания создан специально для использования в настольных персональных компьютерах, удовлетворяя повседневные потребности большинства пользователей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитБлок питания ExeGate 550W UN550 (EX282069RUS)
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитБлок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS)
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W AB600 (EX292142RUS)
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W ATX-450NPXE (EX221637RUS) Black
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитБлок питания CBR 500W (PSU-ATX500-12EC)
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W Special ATX-UNS600 (ES261570RUS)
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитБлок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS)
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-UN600 (EX244556RUS)
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитБлок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS)
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитБлок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)