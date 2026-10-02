Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black
Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильное и эффективное распределение энергии. Этот блок питания мощностью 500 Вт подходит для питания производительных систем. Оснащенный одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, он гарантирует оптимальное отведение тепла и стабильную работу вашего компьютера. ExeGate предлагает удобство подключения с разъемами питания для материнской платы (20+4 pin), процессора (4+4 pin) и видеокарты (6+2 pin), а также пятью разъемами SATA для подключения различных накопителей. Хотя блок питания не сертифицирован по стандарту 80 PLUS, он обеспечивает необходимую мощность и эффективность для повседневных задач и подходит для большинства офисных и домашних систем. Вес данного блока питания составляет всего 0,85 кг, что делает его легким и удобным для установки. Выбирая блок питания ExeGate, вы получаете качественный компонент, который обеспечивает надежную работу всех компонентов вашей системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-UN500 (EX244555RUS) Grey
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитБлок питания CBR 500W (PSU-ATX500-12EC)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитБлок питания ExeGate 550W 550NPX (EX282071RUS) Black
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W Special ATX-UNS600 (ES261570RUS)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитБлок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитБлок питания Ginzzu SB450 12CM
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS) Black
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
-
В наличииЦена 1 360 руб. 1 650 руб.340 руб. в СплитБлок питания KingPrice ATX 350W KPPSU350
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-UN600 (EX244556RUS)
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитБлок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black