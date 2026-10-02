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Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black

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Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black - фото 1
Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black - фото 2
Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black - фото 3
Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black - фото 1
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black - фото 2
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black - фото 3
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black
1 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
750

Описание товара Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black

Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильное и эффективное распределение энергии. Этот блок питания мощностью 500 Вт подходит для питания производительных систем. Оснащенный одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, он гарантирует оптимальное отведение тепла и стабильную работу вашего компьютера. ExeGate предлагает удобство подключения с разъемами питания для материнской платы (20+4 pin), процессора (4+4 pin) и видеокарты (6+2 pin), а также пятью разъемами SATA для подключения различных накопителей. Хотя блок питания не сертифицирован по стандарту 80 PLUS, он обеспечивает необходимую мощность и эффективность для повседневных задач и подходит для большинства офисных и домашних систем. Вес данного блока питания составляет всего 0,85 кг, что делает его легким и удобным для установки. Выбирая блок питания ExeGate, вы получаете качественный компонент, который обеспечивает надежную работу всех компонентов вашей системы.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильное и эффективное распределение энергии. Этот блок питания мощностью 500 Вт подходит для питания производительных систем. Оснащенный одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, он гарантирует оптимальное отведение тепла и стабильную работу вашего компьютера. ExeGate предлагает удобство подключения с разъемами питания для материнской платы (20+4 pin), процессора (4+4 pin) и видеокарты (6+2 pin), а также пятью разъемами SATA для подключения различных накопителей. Хотя блок питания не сертифицирован по стандарту 80 PLUS, он обеспечивает необходимую мощность и эффективность для повседневных задач и подходит для большинства офисных и домашних систем. Вес данного блока питания составляет всего 0,85 кг, что делает его легким и удобным для установки. Выбирая блок питания ExeGate, вы получаете качественный компонент, который обеспечивает надежную работу всех компонентов вашей системы.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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