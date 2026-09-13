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Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 5
Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 6
Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 7
Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
15
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
28
Установка
настенная
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2.5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 6
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 7
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
5 940 руб.  8 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714346
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
15
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
28
Установка
настенная
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
36.8x29.7x36.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х35
Вес, кг.
10.8

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O

Водонагреватель малого объема Royal Thermo Stilla — идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный и стильный прибор безукоризненно выручит вас на даче и в городской квартире в период отключения горячей воды. В коллекции представлены модели с подключением к системе водоснабжения, как снизу, так и сверху.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Stilla O




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
15
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
28
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
36.8x29.7x36.8
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель малого объема Royal Thermo Stilla — идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный и стильный прибор безукоризненно выручит вас на даче и в городской квартире в период отключения горячей воды. В коллекции представлены модели с подключением к системе водоснабжения, как снизу, так и сверху.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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