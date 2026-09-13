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Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O

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Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 10
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 11
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 12
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
36
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Тип ТЭНа
мокрый
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 10
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 11
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 12
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
5 670 руб.  8 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714336
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
36
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель, инструкция, гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
36.8
Высота, см
36.8
Глубина, см
34
Габариты (ВxШxГ), см
36.8x36.8x34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х38
Вес, кг.
11.2

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O

Электронагреватели воды Capsule Plus с эмалированным внутренним баком - это компактный прибор с удобным управлением и высокой надежностью. Именно этими принципами наполнены современные технологии, применяемые в водонагревателях серии Capsule Plus.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
36
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель, инструкция, гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
36.8
Высота, см
36.8
Глубина, см
34
Габариты (ВxШxГ), см
36.8x36.8x34
Страна производитель
Китай
Описание
Электронагреватели воды Capsule Plus с эмалированным внутренним баком - это компактный прибор с удобным управлением и высокой надежностью. Именно этими принципами наполнены современные технологии, применяемые в водонагревателях серии Capsule Plus.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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