Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%7 020 руб. 9 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 171949
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х35
Вес, кг.
8.8
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic U
Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic U имеет бак с эмалированным покрытием. Время нагрева воды до максимальной температуры 75°С составляет 19 минут. Для безопасного использования предусмотрена защита от перегрева и сухого включения. Подключение воды осуществляется сверху конструкции.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 530 руб. 11 170 руб.1883 руб. в СплитВодонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U
-
В наличииЦена 7 930 руб. 11 280 руб.1983 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 6 Fiery
-
В наличииЦена 8 100 руб. 11 520 руб.2025 руб. в СплитВодонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2....
-
В наличииЦена 8 610 руб. 13 070 руб.2153 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity
-
В наличииЦена 8 826 руб. 10 330 руб.2207 руб. в СплитПроточный водонагреватель Electrolux NP 6 Aquatronic
-
В наличииЦена 10 250 руб. 15 320 руб.2563 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 50 Fidelity
-
В наличииЦена 10 520 руб. 16 030 руб.2630 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio
-
В наличииЦена 11 182 руб. 13 990 руб.2796 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG
-
В наличииЦена 11 500 руб. 13 440 руб.2875 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Warmix
-
В наличииЦена 11 571 руб. 13 540 руб.2893 руб. в СплитПроточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital
-
В наличииЦена 11 780 руб. 16 600 руб.2945 руб. в СплитКолонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta
Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic U имеет бак с эмалированным покрытием. Время нагрева воды до максимальной температуры 75°С составляет 19 минут. Для безопасного использования предусмотрена защита от перегрева и сухого включения. Подключение воды осуществляется сверху конструкции.
Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic U