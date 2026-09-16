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Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

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Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 - фото 3
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
80
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
4
Габариты (ВxШxГ), см
14.1x19.1x9.5
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 - фото 1
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 - фото 2
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 - фото 3
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
8 100 руб.  11 520 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714247
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
8 100 руб. -30%
11 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
80
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
инструкция; водонагреватель
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Подводка
верхняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
4
Ширина, см
19.1
Высота, см
14.1
Габариты (ВxШxГ), см
14.1x19.1x9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, кг.
2

Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

Модель проточных водонагревателей Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 НС-1146491 сочетает в себе компактность и высокую эффективность и производительность, достигаемую за счет применения мощных спиральных нагревательных элементов из нержавеющей стали. Водонагреватель NPX 4 Aquatronic Digital способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора. Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель NPX 4 Aquatronic Digital снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем. Изюминкой этой модели является то, что дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды. Используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С. Водонагреватель отличается своей высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному спиральному нагревательному элементу, который способен производить более 2,5 литров горячей воды в минуту. При этом эффективность нагрева воды достигает 95%. Нагревательный элемент, установленный в водонагревателе NPX 4 Aquatronic Digital, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах. Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе. Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
80
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
инструкция; водонагреватель
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Подводка
верхняя
Развернуть
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
4
Ширина, см
19.1
Высота, см
14.1
Габариты (ВxШxГ), см
14.1x19.1x9.5
Страна производитель
Китай
Описание
Модель проточных водонагревателей Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 НС-1146491 сочетает в себе компактность и высокую эффективность и производительность, достигаемую за счет применения мощных спиральных нагревательных элементов из нержавеющей стали. Водонагреватель NPX 4 Aquatronic Digital способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора. Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель NPX 4 Aquatronic Digital снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем. Изюминкой этой модели является то, что дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды. Используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С. Водонагреватель отличается своей высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному спиральному нагревательному элементу, который способен производить более 2,5 литров горячей воды в минуту. При этом эффективность нагрева воды достигает 95%. Нагревательный элемент, установленный в водонагревателе NPX 4 Aquatronic Digital, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах. Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе. Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 - стоимость товара 8100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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