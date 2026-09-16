Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
Модель проточных водонагревателей Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 НС-1146491 сочетает в себе компактность и высокую эффективность и производительность, достигаемую за счет применения мощных спиральных нагревательных элементов из нержавеющей стали. Водонагреватель NPX 4 Aquatronic Digital способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора. Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель NPX 4 Aquatronic Digital снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем. Изюминкой этой модели является то, что дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды. Используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С. Водонагреватель отличается своей высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному спиральному нагревательному элементу, который способен производить более 2,5 литров горячей воды в минуту. При этом эффективность нагрева воды достигает 95%. Нагревательный элемент, установленный в водонагревателе NPX 4 Aquatronic Digital, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах. Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе. Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C.
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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