Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
62
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
биостеклофарфор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270103
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
62
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
крепеж, предохранительный клапан типа GP, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
биостеклофарфор
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
45
Высота, см
48
Глубина, см
41
Габариты (ВxШxГ), см
47.5x40.8x45.5
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
61х56х45
Вес, кг.
12.5
Описание товара Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro
Накопительный водонагреватель Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 предназначен для нагрева воды. Агрегат монтируется над раковиной, он имеет стильный и прочный корпус с механической панелью управления. Прибор оснащен нагревательным элементом, который выполнен из нержавеющей стали. Внутренний бак объемом 30 литров покрыт биостеклофарфором.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 930 руб. 11 280 руб.1983 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 6 Fiery
-
В наличииЦена 8 100 руб. 11 520 руб.2025 руб. в СплитВодонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2....
-
В наличииЦена 8 300 руб. 13 070 руб.2075 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity
-
В наличииЦена 8 826 руб. 10 330 руб.2207 руб. в СплитПроточный водонагреватель Electrolux NP 6 Aquatronic
-
В наличииЦена 9 100 руб. 14 250 руб.2275 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio
-
В наличииЦена 9 890 руб. 15 320 руб.2473 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 50 Fidelity
-
В наличииЦена 10 140 руб. 16 030 руб.2535 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio
-
В наличииЦена 11 182 руб. 13 990 руб.2796 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG
-
В наличииЦена 11 500 руб. 13 440 руб.2875 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Warmix
-
В наличииЦена 11 571 руб. 13 540 руб.2893 руб. в СплитПроточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital
-
В наличииЦена 11 780 руб. 16 600 руб.2945 руб. в СплитКолонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
62
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
крепеж, предохранительный клапан типа GP, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
биостеклофарфор
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
45
Высота, см
48
Глубина, см
41
Габариты (ВxШxГ), см
47.5x40.8x45.5
Страна производитель
Италия
Накопительный водонагреватель Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 предназначен для нагрева воды. Агрегат монтируется над раковиной, он имеет стильный и прочный корпус с механической панелью управления. Прибор оснащен нагревательным элементом, который выполнен из нержавеющей стали. Внутренний бак объемом 30 литров покрыт биостеклофарфором.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro