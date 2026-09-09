Водонагреватель накопительный Thermex Giro 80 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
170
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x75.1x45.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265087
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
нижняя подводка
Производительность, л/мин
0.5
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
170
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
нет
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x75.1x45.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х47х47
Вес, кг.
21.2
Описание товара Водонагреватель накопительный Thermex Giro 80 белый
Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Термекс GIRO 80 ЭдЭБ00639 представляет собой стационарное оборудование, которое предназначено для решения вопроса горячего водоснабжения жилых, коммерческих помещений. Возможно как вертикальное, так и горизонтальное размещение прибора. Благодаря специальному покрытию Биостеклофарфор, которое нанесено на внутренний бак, вода сохраняется чистой и свежей, а также исключается вероятность образования ржавчины. Теплоизоляционный слой Super Foam выполнен из высокоплотного пенополиуретана, что сводит потери тепла к минимуму.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 826 руб. 10 330 руб.2207 руб. в СплитПроточный водонагреватель Electrolux NP 6 Aquatronic
-
В наличииЦена 9 100 руб. 14 250 руб.2275 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio
-
В наличииЦена 9 890 руб. 15 320 руб.2473 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 50 Fidelity
-
В наличииЦена 10 140 руб. 16 030 руб.2535 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio
-
В наличииЦена 11 182 руб. 13 990 руб.2796 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG
-
В наличииЦена 11 500 руб. 13 440 руб.2875 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Warmix
-
В наличииЦена 11 571 руб. 13 540 руб.2893 руб. в СплитПроточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital
-
В наличииЦена 11 780 руб. 16 600 руб.2945 руб. в СплитКолонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon
-
В наличииЦена 12 064 руб. 15 090 руб.3016 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Curry
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
нижняя подводка
Производительность, л/мин
0.5
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
170
Развернуть
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
нет
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x75.1x45.9
Страна производитель
Китай
Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Термекс GIRO 80 ЭдЭБ00639 представляет собой стационарное оборудование, которое предназначено для решения вопроса горячего водоснабжения жилых, коммерческих помещений. Возможно как вертикальное, так и горизонтальное размещение прибора. Благодаря специальному покрытию Биостеклофарфор, которое нанесено на внутренний бак, вода сохраняется чистой и свежей, а также исключается вероятность образования ржавчины. Теплоизоляционный слой Super Foam выполнен из высокоплотного пенополиуретана, что сводит потери тепла к минимуму.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель накопительный Thermex Giro 80 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Водонагреватель накопительный Thermex Giro 80 белый