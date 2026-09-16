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Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery

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Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 6
Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 7
Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 8
Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 9
Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
12
Габариты (ВxШxГ), см
48x30x13.6 см
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 1
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 2
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 3
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 4
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 5
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 6
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 7
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 8
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 9
  • Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
7 930 руб.  11 280 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery
7 930 руб. -30%
11 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовая колонка, набор крепежных элементов, документация.
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
12
Ширина, см
30
Высота, см
48
Глубина, см
13.6
Габариты (ВxШxГ), см
48x30x13.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х34х21
Вес, кг.
5.7

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery

Газовые водонагреватели Ballu серии Fiery быстро и бесшумно обеспечат вас необходимым количеством горячей воды. Многоступенчатая система безопасности исключит любые перебои в работе оборудования, тихая работа не отвлечет от занятий, а стабильная работа даже при низком давлении воды и газа обеспечит горячей водой в любой ситуации. Элегантные формы прибора, традиционный белый цвет и компактные размеры корпуса сделают водонагреватель органичной частью любого помещения, будь то кухонная зона или пространство ванной комнаты. А несложное управление приборами серии Fiery порадует простотой регулировки мощности нагрева и протока. Незаметная работа.Ежедневная работа прибора не будет отвлекать вас от дел. Уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок обеспечит бесшумную и незаметную работу устройства. Индикация температуры воды.Наличие LED-дисплея и плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов позволяет установить температуру нагрева воды с точностью до 1 °С, что делает эксплуатацию водонагревателя комфортной для каждого пользователя. Электронный розжиг.Розжиг горелки водонагревателя происходит автоматически при включении крана горячей воды и мгновенно затухает при выключении крана. Такой способ включения является безопасным, удобным и позволяет существенно сэкономить расход газа. Медный теплообменник.Теплообменник водонагревателя серии Fiery производится из меди высокого качества и дополнительно защищен специальным покрытием, оберегающим его от окисления, неизбежно возникающим при низком качестве водопроводной воды. Надежная работа.В колонке предусмотрена стабильная работа при низком давлении воды и газа, что делает прибор пригодным к эксплуатации в районах с низким давлением в системе водоснабжения и гарантирует исправную работу даже при давлении воды всего от 0,15 бар. Многоуровневая система безопасности.Для безопасной работы водонагревателя предусмотрена четырехуровневая система контроля, включающая в себя датчик тяги, защи

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовая колонка, набор крепежных элементов, документация.
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Развернуть
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
12
Ширина, см
30
Высота, см
48
Глубина, см
13.6
Габариты (ВxШxГ), см
48x30x13.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Газовые водонагреватели Ballu серии Fiery быстро и бесшумно обеспечат вас необходимым количеством горячей воды. Многоступенчатая система безопасности исключит любые перебои в работе оборудования, тихая работа не отвлечет от занятий, а стабильная работа даже при низком давлении воды и газа обеспечит горячей водой в любой ситуации. Элегантные формы прибора, традиционный белый цвет и компактные размеры корпуса сделают водонагреватель органичной частью любого помещения, будь то кухонная зона или пространство ванной комнаты. А несложное управление приборами серии Fiery порадует простотой регулировки мощности нагрева и протока. Незаметная работа.Ежедневная работа прибора не будет отвлекать вас от дел. Уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок обеспечит бесшумную и незаметную работу устройства. Индикация температуры воды.Наличие LED-дисплея и плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов позволяет установить температуру нагрева воды с точностью до 1 °С, что делает эксплуатацию водонагревателя комфортной для каждого пользователя. Электронный розжиг.Розжиг горелки водонагревателя происходит автоматически при включении крана горячей воды и мгновенно затухает при выключении крана. Такой способ включения является безопасным, удобным и позволяет существенно сэкономить расход газа. Медный теплообменник.Теплообменник водонагревателя серии Fiery производится из меди высокого качества и дополнительно защищен специальным покрытием, оберегающим его от окисления, неизбежно возникающим при низком качестве водопроводной воды. Надежная работа.В колонке предусмотрена стабильная работа при низком давлении воды и газа, что делает прибор пригодным к эксплуатации в районах с низким давлением в системе водоснабжения и гарантирует исправную работу даже при давлении воды всего от 0,15 бар. Многоуровневая система безопасности.Для безопасной работы водонагревателя предусмотрена четырехуровневая система контроля, включающая в себя датчик тяги, защи
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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