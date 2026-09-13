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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP

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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
54
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
8 460 руб.  13 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714264
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Характеристики

Бренд
Ballu
Защитный анод
Да
Особенности
питание от стандартной розетки
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Нидерланды
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
54
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
25x43.5x58
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
64х50х30
Вес, кг.
10.5

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP

Электрический накопительный водонагреватель Rodon SP с эргономичным плоским корпусом и возможностью универсального монтажа займет достойное место на вашей кухне или в ванной комнате. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 8 лет на бак из нержавеющей стали делают использование водонагревателя необычайно комфортным.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon SP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Защитный анод
Да
Особенности
питание от стандартной розетки
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Нидерланды
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
54
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
25x43.5x58
Страна производитель
Россия
Описание
Электрический накопительный водонагреватель Rodon SP с эргономичным плоским корпусом и возможностью универсального монтажа займет достойное место на вашей кухне или в ванной комнате. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 8 лет на бак из нержавеющей стали делают использование водонагревателя необычайно комфортным.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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