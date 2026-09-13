Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Artendo DH
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Artendo DH
Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 30 Artendo DH мощностью 2 кВт с емкостью бака 30 л подходит для нагрева воды на одного человека. Водонагреватель оснащен защитой от перегрева, накипи, превышающего давления. Лазерная автоматизированная сварка обеспечивает идеальные швы, препятствующие появлению течи. Для предотвращения появления коррозии внутренний бак выполнен из высококачественной нержавеющей легированной стали. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 20 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Надежность и долговечность эксплуатации обеспечивается шестиступенчатым контролем качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тестом на 160 000 циклов нагрева, и подтверждается премиальной гарантией — 8 лет.
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Теги товара: накопительные
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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