Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic
Электрический водонагреватель Royal Thermo NP 6 Smarttronic представляет собой компактное и эффективное устройство для быстрого нагрева воды в бытовых условиях. Этот проточный водонагреватель для ванны и кухни обеспечивает стабильное горячее водоснабжение благодаря мощному спиральному нагревательному элементу из нержавеющей стали, способному производить до 2,8 литров горячей воды в минуту. Модель оснащена гидравлической системой управления, которая автоматически регулирует температуру воды в зависимости от потока и настроек смесителя, а функция автоматического включения и выключения при открытии и закрытии крана делает эксплуатацию удобной и безопасной. Корпус водонагревателя выполнен из пластика, а нагревательный элемент расположен в специальных колбах, что предотвращает образование накипи и продлевает срок службы устройства. Максимальная мощность нагрева достигает 5,5 кВт, а температура воды может достигать 80C. Для безопасности предусмотрена защита от перегрева и включения без воды, а датчик холла контролирует проток воды. Устройство монтируется настенно с верхним подключением и имеет класс пылевлагозащищенности IPX4, что обеспечивает надежную работу в условиях повышенной влажности. Этот проточный водонагреватель подходит для использования в домашних условиях, обеспечивая горячей водой несколько точек водоразбора одновременно. Благодаря компактным размерам и элегантному белому корпусу устройство легко впишется в интерьер даже небольшой кухни или ванной комнаты. Механическая регулировка температуры и простота установки делают его удобным решением для тех, кто ищет надежный электрический водонагреватель с высокой производительностью и долговечностью.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 210 руб. 8 790 руб.1553 руб. в СплитПроточный водонагреватель Electrolux NP 4 Aquatronic
-
В наличииЦена 7 260 руб. 11 170 руб.1815 руб. в СплитВодонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U
-
В наличииЦена 7 930 руб. 11 280 руб.1983 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 6 Fiery
-
В наличииЦена 8 100 руб. 11 520 руб.2025 руб. в СплитВодонагреватель проточный Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2....
-
В наличииЦена 8 300 руб. 13 070 руб.2075 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity
-
В наличииЦена 8 826 руб. 10 330 руб.2207 руб. в СплитПроточный водонагреватель Electrolux NP 6 Aquatronic
-
В наличииЦена 9 100 руб. 14 250 руб.2275 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio
-
В наличииЦена 9 890 руб. 15 320 руб.2473 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 50 Fidelity
-
В наличииЦена 10 140 руб. 16 030 руб.2535 руб. в СплитВодонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio
-
В наличииЦена 10 146 руб. 13 180 руб.2537 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro
-
В наличииЦена 11 182 руб. 13 990 руб.2796 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG
-
В наличииЦена 11 500 руб. 13 440 руб.2875 руб. в СплитКолонка газовая Ballu GWH 10 Warmix
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic