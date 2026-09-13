Top.Mail.Ru
Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic - фото 1
Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
80
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
5.5
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
6 480 руб.  8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714252
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
80
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель,инструкция по эксплуатации,набор крепежных элементов
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Ширина, см
19
Высота, см
15.45
Глубина, см
8.5
Габариты (ВxШxГ), см
19х8.5х15.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х13
Вес, кг.
1.7

Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic

Электрический водонагреватель Royal Thermo NP 6 Smarttronic представляет собой компактное и эффективное устройство для быстрого нагрева воды в бытовых условиях. Этот проточный водонагреватель для ванны и кухни обеспечивает стабильное горячее водоснабжение благодаря мощному спиральному нагревательному элементу из нержавеющей стали, способному производить до 2,8 литров горячей воды в минуту. Модель оснащена гидравлической системой управления, которая автоматически регулирует температуру воды в зависимости от потока и настроек смесителя, а функция автоматического включения и выключения при открытии и закрытии крана делает эксплуатацию удобной и безопасной. Корпус водонагревателя выполнен из пластика, а нагревательный элемент расположен в специальных колбах, что предотвращает образование накипи и продлевает срок службы устройства. Максимальная мощность нагрева достигает 5,5 кВт, а температура воды может достигать 80C. Для безопасности предусмотрена защита от перегрева и включения без воды, а датчик холла контролирует проток воды. Устройство монтируется настенно с верхним подключением и имеет класс пылевлагозащищенности IPX4, что обеспечивает надежную работу в условиях повышенной влажности. Этот проточный водонагреватель подходит для использования в домашних условиях, обеспечивая горячей водой несколько точек водоразбора одновременно. Благодаря компактным размерам и элегантному белому корпусу устройство легко впишется в интерьер даже небольшой кухни или ванной комнаты. Механическая регулировка температуры и простота установки делают его удобным решением для тех, кто ищет надежный электрический водонагреватель с высокой производительностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
80
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель,инструкция по эксплуатации,набор крепежных элементов
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Ширина, см
19
Высота, см
15.45
Глубина, см
8.5
Габариты (ВxШxГ), см
19х8.5х15.4
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический водонагреватель Royal Thermo NP 6 Smarttronic представляет собой компактное и эффективное устройство для быстрого нагрева воды в бытовых условиях. Этот проточный водонагреватель для ванны и кухни обеспечивает стабильное горячее водоснабжение благодаря мощному спиральному нагревательному элементу из нержавеющей стали, способному производить до 2,8 литров горячей воды в минуту. Модель оснащена гидравлической системой управления, которая автоматически регулирует температуру воды в зависимости от потока и настроек смесителя, а функция автоматического включения и выключения при открытии и закрытии крана делает эксплуатацию удобной и безопасной. Корпус водонагревателя выполнен из пластика, а нагревательный элемент расположен в специальных колбах, что предотвращает образование накипи и продлевает срок службы устройства. Максимальная мощность нагрева достигает 5,5 кВт, а температура воды может достигать 80C. Для безопасности предусмотрена защита от перегрева и включения без воды, а датчик холла контролирует проток воды. Устройство монтируется настенно с верхним подключением и имеет класс пылевлагозащищенности IPX4, что обеспечивает надежную работу в условиях повышенной влажности. Этот проточный водонагреватель подходит для использования в домашних условиях, обеспечивая горячей водой несколько точек водоразбора одновременно. Благодаря компактным размерам и элегантному белому корпусу устройство легко впишется в интерьер даже небольшой кухни или ванной комнаты. Механическая регулировка температуры и простота установки делают его удобным решением для тех, кто ищет надежный электрический водонагреватель с высокой производительностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Royal Thermo NP 6 Smarttronic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...