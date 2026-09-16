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Характеристики
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713966
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Описание товара Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521)
Док-станция Ugreen CM511 – это небольшой адаптер с серым металлическим корпусом и коротким кабелем, который не займет много места на столе. Хаб совместим с любыми ноутбуками и ПК, подключается через обычный USB-порт. Адаптер не нуждается в установке ПО и отдельном питании.
Устройство Ugreen CM511 заменит кард-ридер, 3 USB-порта и выход HDMI. Такая станция расширит возможности простого ноутбука, упростит работу с внешними накопителями. Теперь вам не придется отключать мышь или клавиатуру, чтобы освободить нужный разъем. Видеоинтерфейс позволит подключить ноутбук к ТВ и смотреть любимые фильмы и сериалы на большом экране.
Док-станция Ugreen CM511 – это небольшой адаптер с серым металлическим корпусом и коротким кабелем, который не займет много места на столе. Хаб совместим с любыми ноутбуками и ПК, подключается через обычный USB-порт. Адаптер не нуждается в установке ПО и отдельном питании.
Устройство Ugreen CM511 заменит кард-ридер, 3 USB-порта и выход HDMI. Такая станция расширит возможности простого ноутбука, упростит работу с внешними накопителями. Теперь вам не придется отключать мышь или клавиатуру, чтобы освободить нужный разъем. Видеоинтерфейс позволит подключить ноутбук к ТВ и смотреть любимые фильмы и сериалы на большом экране.
Док-станция Ugreen CM511 Space Gray (45521) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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