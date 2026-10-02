Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU)
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Характеристики
Описание товара Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU)
Док-станция Lenovo ThinkPad Hybrid совместима с различными моделями ноутбуков и планшетов за счет комплектного переходника с портами USB Type-C и USB Type-A для подключения. Совместимость модели также расширяет возможность подключения к любым устройствам, независимо от установленной операционной системы. В конструкции док-станции присутствуют разъемы HDMI и DisplayPort, благодаря которым к ней можно подключить 2 монитора стандарта UHD с разрешением 4K. Вы получите четкое изображение с высоким разрешением, которое пригодится и в работе, и в развлечениях. Док-станция Lenovo ThinkPad Hybrid предусматривает три порта USB 3.2 Gen2, которые обеспечивают быстрый обмен данными за счет скорости передачи до 10 Гбит/с. Функции управления корпоративного уровня позволят использовать такие возможности, как загрузка по сети, безопасная идентификация, удаленное включение и автоматическое обновление встроенного программного обеспечения.
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