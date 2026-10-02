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Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU)

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Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 1
Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 2
Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 3
Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 4
Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 5
Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
Особенности
универсальный
Интерфейс накопителей
USB
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A, USB Type-C
  • Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 1
  • Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 2
  • Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 3
  • Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 4
  • Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 5
  • Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
35 320 руб.  39 910 руб. 
Начислим 3002 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 324244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU)
35 320 руб. -12%
39 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Док-станция
Совместимость
E580, E480, E470, L580, L480, L470, L380, L380 Yoga, Lenovo Tablet 10, Miix 520-12IKB, T580, T570, T480, T480s, T470, T470s, T460, ThinkPad 25, X1 Carbon Gen 6, X1 Carbon Gen 5, X1 Yoga Gen 3, X1 Yoga Gen 2, X1 Tablet Gen 3, X1 Tablet Gen 2, 13 Gen 3 Windows, X280, X270, X260
Особенности
универсальный
Интерфейс накопителей
USB
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A, USB Type-C
Разъем DisplayPort
2
Разъем HDMI
1
Разъем USB
4
Количество портов RJ-45
1
Скорость сетевых портов
10 ГБит/сек
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х17х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU)

Док-станция Lenovo ThinkPad Hybrid совместима с различными моделями ноутбуков и планшетов за счет комплектного переходника с портами USB Type-C и USB Type-A для подключения. Совместимость модели также расширяет возможность подключения к любым устройствам, независимо от установленной операционной системы. В конструкции док-станции присутствуют разъемы HDMI и DisplayPort, благодаря которым к ней можно подключить 2 монитора стандарта UHD с разрешением 4K. Вы получите четкое изображение с высоким разрешением, которое пригодится и в работе, и в развлечениях. Док-станция Lenovo ThinkPad Hybrid предусматривает три порта USB 3.2 Gen2, которые обеспечивают быстрый обмен данными за счет скорости передачи до 10 Гбит/с. Функции управления корпоративного уровня позволят использовать такие возможности, как загрузка по сети, безопасная идентификация, удаленное включение и автоматическое обновление встроенного программного обеспечения.

Отзывы о товаре Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Док-станция
Совместимость
E580, E480, E470, L580, L480, L470, L380, L380 Yoga, Lenovo Tablet 10, Miix 520-12IKB, T580, T570, T480, T480s, T470, T470s, T460, ThinkPad 25, X1 Carbon Gen 6, X1 Carbon Gen 5, X1 Yoga Gen 3, X1 Yoga Gen 2, X1 Tablet Gen 3, X1 Tablet Gen 2, 13 Gen 3 Windows, X280, X270, X260
Особенности
универсальный
Интерфейс накопителей
USB
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A, USB Type-C
Разъем DisplayPort
2
Разъем HDMI
1
Разъем USB
4
Количество портов RJ-45
1
Скорость сетевых портов
10 ГБит/сек
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
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Страна производитель
Россия
Описание
Док-станция Lenovo ThinkPad Hybrid совместима с различными моделями ноутбуков и планшетов за счет комплектного переходника с портами USB Type-C и USB Type-A для подключения. Совместимость модели также расширяет возможность подключения к любым устройствам, независимо от установленной операционной системы. В конструкции док-станции присутствуют разъемы HDMI и DisplayPort, благодаря которым к ней можно подключить 2 монитора стандарта UHD с разрешением 4K. Вы получите четкое изображение с высоким разрешением, которое пригодится и в работе, и в развлечениях. Док-станция Lenovo ThinkPad Hybrid предусматривает три порта USB 3.2 Gen2, которые обеспечивают быстрый обмен данными за счет скорости передачи до 10 Гбит/с. Функции управления корпоративного уровня позволят использовать такие возможности, как загрузка по сети, безопасная идентификация, удаленное включение и автоматическое обновление встроенного программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стыковочная станция Lenovo TP Hybrid (40AF0135EU) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 35320 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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