Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Док-станция
Особенности
максимальное разрешение 3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%16 900 руб. 31 460 руб.
В наличии
Код товара: 504038
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 900 руб. -46%
31 460 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станция
Подключение к ноутбуку
USB Type-C
Совместимость
Lenovo ThinkPad
Особенности
максимальное разрешение 3840x2160
Разъем DisplayPort
есть
Разъем HDMI
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х7
Вес, кг.
1.26
Описание товара Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU)
док-станция USB-C, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Gigabit Ethernet, 1x аудио
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Док-станция
Подключение к ноутбуку
USB Type-C
Совместимость
Lenovo ThinkPad
Особенности
максимальное разрешение 3840x2160
Разъем DisplayPort
есть
Разъем HDMI
есть
Страна производитель
Китай
док-станция USB-C, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Gigabit Ethernet, 1x аудио
Купить Док-станция Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY0090EU) - по цене 16900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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