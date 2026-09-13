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Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201)

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Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 1
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 2
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 3
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 4
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 5
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 6
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 7
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 8
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 9
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 10
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 11
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 12
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 13
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 14
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 15
Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный держатель
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 1
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 2
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 3
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 4
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 5
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 6
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 7
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 8
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 9
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 10
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 11
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 12
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 13
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 14
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 15
  • Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713960
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильный держатель
Высота, см
21.2
Особенности
магнитный
Цвет
черный
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х2
Вес, г.
205

Описание товара Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201)

Чтобы автомобильное крепление на приборную панель не загромождало ваш автомобиль, компания Baseus разработали продукт, который будет достаточно маленьким и незаметным, чтобы ваш телефон выглядел так же потрясающе, как он «парит» в воздухе.

Отзывы о товаре Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильный держатель
Высота, см
21.2
Особенности
магнитный
Цвет
черный
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы автомобильное крепление на приборную панель не загромождало ваш автомобиль, компания Baseus разработали продукт, который будет достаточно маленьким и незаметным, чтобы ваш телефон выглядел так же потрясающе, как он «парит» в воздухе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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