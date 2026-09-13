Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver
HUAWEI nova Y63 — это стильный смартфон с большим экраном. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,75 дюймов и разрешением HD+, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой EMUI 14.2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HUAWEI nova Y63 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 680, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная двойная камера позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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