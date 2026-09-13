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Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver

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Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 1
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 2
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 3
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 4
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 5
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 6
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 7
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 8
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 9
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 10
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 11
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 12
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 13
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 14
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 15
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 16
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 17
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 18
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 19
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 20
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y63
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 11
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 12
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 13
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 14
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 15
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 16
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 17
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 18
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 19
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 20
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712479
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Huawei Nova Y63
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver

HUAWEI nova Y63 — это стильный смартфон с большим экраном. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,75 дюймов и разрешением HD+, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой EMUI 14.2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HUAWEI nova Y63 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 680, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная двойная камера позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTX) Silver




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Huawei Nova Y63
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI nova Y63 — это стильный смартфон с большим экраном. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,75 дюймов и разрешением HD+, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой EMUI 14.2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HUAWEI nova Y63 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 680, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная двойная камера позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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