Ronettes - The Ronettes Featuring Veronica (5397102180354) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ronettes
Альбом (сингл)
The Ronettes Featuring Veronica
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712342
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Характеристики
Бренд
Bear Family Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bear Family Records
Barcode
[5397102180354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ronettes
Альбом (сингл)
The Ronettes Featuring Veronica
Жанр
Soul
Трек-лист
He Did It, Silhouettes, Good Girls, The Memory, You Bet I Would, I'm Gonna Quit While Im Ahead, I'm On The Wagon, Recipe For Love, My Guiding Angel, I Want A Boy, What's So Sweet About Sweet Sixteen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Ronettes - The Ronettes Featuring Veronica (5397102180354) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: He Did It, Silhouettes, Good Girls, The Memory, You Bet I Would, I'm Gonna Quit While Im Ahead, I'm On The Wagon, Recipe For Love, My Guiding Angel, I Want A Boy, What's So Sweet About Sweet Sixteen
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Bear Family Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bear Family Records
Barcode
[5397102180354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ronettes
Альбом (сингл)
The Ronettes Featuring Veronica
Жанр
Soul
Трек-лист
He Did It, Silhouettes, Good Girls, The Memory, You Bet I Would, I'm Gonna Quit While Im Ahead, I'm On The Wagon, Recipe For Love, My Guiding Angel, I Want A Boy, What's So Sweet About Sweet Sixteen
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: He Did It, Silhouettes, Good Girls, The Memory, You Bet I Would, I'm Gonna Quit While Im Ahead, I'm On The Wagon, Recipe For Love, My Guiding Angel, I Want A Boy, What's So Sweet About Sweet Sixteen
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Ronettes - The Ronettes Featuring Veronica (5397102180354) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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