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Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка

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Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка - фото 1
Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка - фото 2
Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка - фото 3
Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Primal Fear
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка - фото 2
  • Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка - фото 3
  • Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4251981700120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Primal Fear
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Primal Fear, Chainbreaker, Silver & Gold, Promised Land, Formula One, Dollars, Nine Lives, Tears of Rage, Speedking, Battalions Of Hate, Running In The Dust, Thunderdome, Breaker (Accept Cover), Chainbreaker (Live), Running In The Dust (Live)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка

В сотрудничестве с Nuclear Blast компания Metalville открывает сундук с сокровищами, переиздавая давно вышедшие из печати лучшие вещи из каталога Nuclear Blast. День, который навсегда изменит немецкий металл: 2 февраля 1998 года выходит дебютный альбом немецких металлистов "Primal Fear", дебютный альбом крайне мотивированной банды ветеранов-металлистов. Энергия, страсть, ярость, убежденность: этот альбом и по сей день остается металлическим манифестом, неопровержимым доказательством того, что всегда нужно следовать своему сердцу. Новая немецкая сталь: "Chainbreaker", "Running In The Dust" или "Tears Of Rage" сочетают в себе архетипическую металлическую школу восьмидесятых с современной продюсерской силой и неистовой игрой. Гитара Тома Науманна, бас Мэта Синнера и массивные барабаны Клауса Шперлинга, а также вокальное торнадо Ральфа Шиперса: Primal Fear пришли, увидели и покорили. Делюксовое переиздание этой классики содержит расширенный буклет, редкие фотографии, примечания и три бонус-трека.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4251981700120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Primal Fear
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Primal Fear, Chainbreaker, Silver & Gold, Promised Land, Formula One, Dollars, Nine Lives, Tears of Rage, Speedking, Battalions Of Hate, Running In The Dust, Thunderdome, Breaker (Accept Cover), Chainbreaker (Live), Running In The Dust (Live)
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В сотрудничестве с Nuclear Blast компания Metalville открывает сундук с сокровищами, переиздавая давно вышедшие из печати лучшие вещи из каталога Nuclear Blast. День, который навсегда изменит немецкий металл: 2 февраля 1998 года выходит дебютный альбом немецких металлистов "Primal Fear", дебютный альбом крайне мотивированной банды ветеранов-металлистов. Энергия, страсть, ярость, убежденность: этот альбом и по сей день остается металлическим манифестом, неопровержимым доказательством того, что всегда нужно следовать своему сердцу. Новая немецкая сталь: "Chainbreaker", "Running In The Dust" или "Tears Of Rage" сочетают в себе архетипическую металлическую школу восьмидесятых с современной продюсерской силой и неистовой игрой. Гитара Тома Науманна, бас Мэта Синнера и массивные барабаны Клауса Шперлинга, а также вокальное торнадо Ральфа Шиперса: Primal Fear пришли, увидели и покорили. Делюксовое переиздание этой классики содержит расширенный буклет, редкие фотографии, примечания и три бонус-трека.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primal Fear - Primal Fear (Deluxe) (Silver) (4251981700120) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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