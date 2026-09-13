Описание товара John Mayer - Sob Rock (0194398823515) виниловая пластинка

Sob Rock - новый, восьмой студийный альбом Джона Майера. Он был спродюсирован Майером в сотрудничестве с Доном Уосом, и большая часть альбома была записана во время глобальной пандемии 2020-2021 годов. Альбом предваряется синглом и видео «Last Train Home». Джон Майер появился в 2001 году со своим дебютным альбомом Room For Squares. Он продал более 20 миллионов экземпляров своих альбомов по всему миру, в том числе три дебюта №1 в Billboard Top 200 с трижды платиновым «Heavier Things» в 2003 году, дважды платиновым «Battle Studies» в 2009 году и сертифицированным как золотой «Born and Raised» в 2012 году. Его альбом 2017 года, The Search For Everything дебютировал на 2-м месте в Billboard Top 200, а также был удостоен золотого сертификата. Кроме того, он получил 7 премий «Грэмми».