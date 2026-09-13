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Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка

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Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 1
Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 2
Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 3
Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 4
Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dj Koze
Альбом (сингл)
Music Can Hear Us
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 1
  • Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 2
  • Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 3
  • Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 4
  • Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712201
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Характеристики

Бренд
Pampa Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pampa Records
Barcode
[673799291616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dj Koze
Альбом (сингл)
Music Can Hear Us
Жанр
House
Трек-лист
The Universe In A Nutshell, Pure Love, Der Fall, Wie Sch?n Du Bist, Tu Dime Cuando, The Talented Mr. Tripley, What About Us, Unbelievable, A D?nde Vas?, Vamos A La Playa, Die Gondel, Brushcutter, Buschtaxi (Album Version), Aruna, Umaoi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка

Этот альбом - самый мощный легальный наркотик, доступный в настоящее время на открытом рынке.

Отзывы о товаре Dj Koze - Music Can Hear Us (0673799291616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pampa Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pampa Records
Barcode
[673799291616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dj Koze
Альбом (сингл)
Music Can Hear Us
Жанр
House
Трек-лист
The Universe In A Nutshell, Pure Love, Der Fall, Wie Sch?n Du Bist, Tu Dime Cuando, The Talented Mr. Tripley, What About Us, Unbelievable, A D?nde Vas?, Vamos A La Playa, Die Gondel, Brushcutter, Buschtaxi (Album Version), Aruna, Umaoi
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Этот альбом - самый мощный легальный наркотик, доступный в настоящее время на открытом рынке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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