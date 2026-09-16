Top.Mail.Ru
Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка - фото 1
Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка - фото 2
Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Dial M For Monkey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429132298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Dial M For Monkey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Noctuary, Flutter, D Song, Change Down, Wayward Bob, Pick Up, Something Longer For Windy, Nothing Owed, Light Pattern, Pick Up (Fourtet Remix), Behind The Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка

"Dial 'M' For Monkey" - второй студийный альбом английского диджея Bonobo, вышедший в 2003 году. Bonobo (Саймон Грин)- британский музыкант, продюсер и диджей. Свой первый альбом "Animal Magic" Bonobo выпустил на лейбле Tru Thoughts в 2000 году. Грин записал альбом в одиночку и сам исполнил большинство инструментальных партий. Работа удостоилась внимания прессы и крупных лейблов. В 2001 году Bonobo перешёл на лейбл Ninja Tune, на котором с тех пор выпустил еще пять альбомов.

Отзывы о товаре Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429132298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Dial M For Monkey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Noctuary, Flutter, D Song, Change Down, Wayward Bob, Pick Up, Something Longer For Windy, Nothing Owed, Light Pattern, Pick Up (Fourtet Remix), Behind The Light
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Dial 'M' For Monkey" - второй студийный альбом английского диджея Bonobo, вышедший в 2003 году. Bonobo (Саймон Грин)- британский музыкант, продюсер и диджей. Свой первый альбом "Animal Magic" Bonobo выпустил на лейбле Tru Thoughts в 2000 году. Грин записал альбом в одиночку и сам исполнил большинство инструментальных партий. Работа удостоилась внимания прессы и крупных лейблов. В 2001 году Bonobo перешёл на лейбл Ninja Tune, на котором с тех пор выпустил еще пять альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bonobo - Dial M For Monkey (5054429132298) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...