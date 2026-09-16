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Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка

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Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка - фото 1
Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen O, Danger Mouse
Альбом (сингл)
Lux Prima
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка - фото 1
  • Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
30th Century
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
30th Century
Barcode
[0617308079210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen O, Danger Mouse
Альбом (сингл)
Lux Prima
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lux Prima, Ministry, Turn the Light, Woman, Redeemer, Drown, Leopard's Tongue, Reveries, Nox Lumina
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка

Первое переиздание с момента первоначального выпуска в 2019 году получившего признание критиков альбома с участием вокалистки Yeah Yeah Yeahs Карен О и Danger Mouse, одного из самых влиятельных артистов/продюсеров 21 века. Дебютировавший в марте 2019 года, Lux Prima был назван Pitchfork «мечтательным и пронзительным сотрудничеством». Он включал сингл «Woman», который сопровождался памятным живым выступлением под руководством Спайка Джонза на The Late Show with Stephen Colbert. Сингл также был номинирован на премию «Грэмми» за лучшее рок-исполнение. Новое издание включает в себя оригинальное оформление и 16-страничный буклет, посвященный их интерактивной выставке «Встреча с Lux Prima», которая проходила в лос-анджелесском Marciano Arts Foundation и включала 360-градусный звуковой ландшафт альбома, смикшированного на знаменитом ранчо Skywalker.

Отзывы о товаре Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
30th Century
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
30th Century
Barcode
[0617308079210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Karen O, Danger Mouse
Альбом (сингл)
Lux Prima
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lux Prima, Ministry, Turn the Light, Woman, Redeemer, Drown, Leopard's Tongue, Reveries, Nox Lumina
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Первое переиздание с момента первоначального выпуска в 2019 году получившего признание критиков альбома с участием вокалистки Yeah Yeah Yeahs Карен О и Danger Mouse, одного из самых влиятельных артистов/продюсеров 21 века. Дебютировавший в марте 2019 года, Lux Prima был назван Pitchfork «мечтательным и пронзительным сотрудничеством». Он включал сингл «Woman», который сопровождался памятным живым выступлением под руководством Спайка Джонза на The Late Show with Stephen Colbert. Сингл также был номинирован на премию «Грэмми» за лучшее рок-исполнение. Новое издание включает в себя оригинальное оформление и 16-страничный буклет, посвященный их интерактивной выставке «Встреча с Lux Prima», которая проходила в лос-анджелесском Marciano Arts Foundation и включала 360-градусный звуковой ландшафт альбома, смикшированного на знаменитом ранчо Skywalker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Karen O; Danger Mouse - Lux Prima (0617308079210) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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