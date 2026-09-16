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Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка

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Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 1
Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 2
Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 3
Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 4
Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 5
Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 6
Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Samson
Альбом (сингл)
Head On
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 1
  • Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 2
  • Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 3
  • Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 4
  • Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 5
  • Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 6
  • Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711823
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Samson
Альбом (сингл)
Head On
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hard Times, Take It Like a Man, Vice Versa, Manwatcher, Too Close to Rock, Thunderburst, Hammerhead, Hunted, Take Me to Your Leader, Walking out on You
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка

Samson — британская хэви-метал группа, образованная в 1977 году гитаристом и вокалистом Полом Сэмсоном. Группа наиболее известна своими первыми тремя альбомами, в которых участвовал будущий вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон, тогда известный как Брюс Брюс, и барабанщик Тандерстик (настоящее имя Барри Грэм Пёркис), выступавший в кожаной маске в металлической клетке. Барабанщик Клайв Бёрр также был участником группы, как до, так и после своего ухода из Iron Maiden. Заменивший Дикинсона вокалист Ники Мур выступал с Samson в середине 1980-х и с конца 1990-х. Samson были частью Новой волны британского хэви-метала.

Отзывы о товаре Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Samson
Альбом (сингл)
Head On
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hard Times, Take It Like a Man, Vice Versa, Manwatcher, Too Close to Rock, Thunderburst, Hammerhead, Hunted, Take Me to Your Leader, Walking out on You
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Samson — британская хэви-метал группа, образованная в 1977 году гитаристом и вокалистом Полом Сэмсоном. Группа наиболее известна своими первыми тремя альбомами, в которых участвовал будущий вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон, тогда известный как Брюс Брюс, и барабанщик Тандерстик (настоящее имя Барри Грэм Пёркис), выступавший в кожаной маске в металлической клетке. Барабанщик Клайв Бёрр также был участником группы, как до, так и после своего ухода из Iron Maiden. Заменивший Дикинсона вокалист Ники Мур выступал с Samson в середине 1980-х и с конца 1990-х. Samson были частью Новой волны британского хэви-метала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Samson - Head On (coloured) (0819514012634) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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