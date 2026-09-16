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Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка

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Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка - фото 1
Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка - фото 2
Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
THE DANCE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка - фото 1
  • Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка - фото 2
  • Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
THE DANCE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Dance, Another Day, The Other Half (Of Me), Remix Restless, Remix Candles & Pearls Of Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Dance, Another Day, The Other Half (Of Me), Remix Restless, Remix Candles & Pearls Of Light

Отзывы о товаре Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
THE DANCE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Dance, Another Day, The Other Half (Of Me), Remix Restless, Remix Candles & Pearls Of Light
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Dance, Another Day, The Other Half (Of Me), Remix Restless, Remix Candles & Pearls Of Light
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Within Temptation - The Dance (8719262033481) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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