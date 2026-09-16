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Immolation - Kingdom Of Conspiracy (coloured) (0727361485689) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Immolation - Kingdom Of Conspiracy (coloured) (0727361485689) виниловая пластинка

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Immolation - Kingdom Of Conspiracy (coloured) (0727361485689) виниловая пластинка - фото 1
Immolation - Kingdom Of Conspiracy (coloured) (0727361485689) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Kingdom Of Conspiracy
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immolation - Kingdom Of Conspiracy (coloured) (0727361485689) виниловая пластинка - фото 1
  • Immolation - Kingdom Of Conspiracy (coloured) (0727361485689) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Immolation - Kingdom Of Conspiracy (coloured) (0727361485689) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361485689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Kingdom Of Conspiracy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Kingdom Of Conspiracy, Bound To Order, Keep The Silence, God Complex, Echoes Of Despair, Indoctrinate, The Great Sleep, A Spectacle Of Lies, Serving Divinity, All That Awaits Us
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Immolation - Kingdom Of Conspiracy (coloured) (0727361485689) виниловая пластинка

Kingdom of Conspiracy — это девятый студийный альбом американской группы Immolation. Он был выпущен 10 мая 2013 года на лейбле Nuclear Blast Records. Это первый концептуальный альбом группы. Альбом продолжает исследовать политическую тематику, а не антирелигиозные темы, которые доминировали в предыдущих релизах группы. Продюсером альбома является Пол Орофино, который продюсировал все альбомы Immolation с 1999 года.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361485689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Kingdom Of Conspiracy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Kingdom Of Conspiracy, Bound To Order, Keep The Silence, God Complex, Echoes Of Despair, Indoctrinate, The Great Sleep, A Spectacle Of Lies, Serving Divinity, All That Awaits Us
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Kingdom of Conspiracy — это девятый студийный альбом американской группы Immolation. Он был выпущен 10 мая 2013 года на лейбле Nuclear Blast Records. Это первый концептуальный альбом группы. Альбом продолжает исследовать политическую тематику, а не антирелигиозные темы, которые доминировали в предыдущих релизах группы. Продюсером альбома является Пол Орофино, который продюсировал все альбомы Immolation с 1999 года.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Immolation - Kingdom Of Conspiracy (coloured) (0727361485689) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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