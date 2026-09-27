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Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка

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Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 1
Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 2
Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 3
Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 4
Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 5
Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Take That
Альбом (сингл)
Nobody Else
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 1
  • Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 2
  • Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 3
  • Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 4
  • Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 5
  • Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029112610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Take That
Альбом (сингл)
Nobody Else
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sure, Back For Good, Every Guy, Sunday To Saturday, Nobody Else, Never Forget, Hanging Onto Your Love, Holding Back The Tears, Hate It, Lady Tonight, The Day After Tomorrow, All That Matters To Me, Hanging Onto Your Love (Howard Donald's 2025 Remix), Sure (Full Pressure Mix), Back For Good (Urban Mix), How Deep Is Your Love, Lady Tonight (Live At Earls Court & Manchester Nynex), Sunday To Saturday (Live At Earls Court & Manchester Nynex), Every Guy (Live At Earls Court & Manchester Nynex)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка

В этом году исполняется 30 лет со дня выхода легендарного третьего студийного альбома Take That "Nobody Else". Первоначально выпущенный в 1995 году, альбом включал такие хитовые синглы, как "Sure", "Back for Good" и "Never Forget". В честь этого знаменательного события альбом Nobody Else впервые выходит на виниле!. Этот специальный релиз, доступный в нескольких форматах, включает в себя делюкс-издание альбома на двойном оранжевом виниле с мраморным покрытием и CD. Форматы 2LP Deluxe и 2CD содержат эксклюзивные бонусные материалы, включая редкий японский бонус-трек "All That Matters to Me", концертные записи с тура Nobody Else 1995 года и совершенно новый ремикс на "Hanging Onto Your Love" от Говарда Дональда.

Отзывы о товаре Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029112610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Take That
Альбом (сингл)
Nobody Else
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sure, Back For Good, Every Guy, Sunday To Saturday, Nobody Else, Never Forget, Hanging Onto Your Love, Holding Back The Tears, Hate It, Lady Tonight, The Day After Tomorrow, All That Matters To Me, Hanging Onto Your Love (Howard Donald's 2025 Remix), Sure (Full Pressure Mix), Back For Good (Urban Mix), How Deep Is Your Love, Lady Tonight (Live At Earls Court & Manchester Nynex), Sunday To Saturday (Live At Earls Court & Manchester Nynex), Every Guy (Live At Earls Court & Manchester Nynex)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В этом году исполняется 30 лет со дня выхода легендарного третьего студийного альбома Take That "Nobody Else". Первоначально выпущенный в 1995 году, альбом включал такие хитовые синглы, как "Sure", "Back for Good" и "Never Forget". В честь этого знаменательного события альбом Nobody Else впервые выходит на виниле!. Этот специальный релиз, доступный в нескольких форматах, включает в себя делюкс-издание альбома на двойном оранжевом виниле с мраморным покрытием и CD. Форматы 2LP Deluxe и 2CD содержат эксклюзивные бонусные материалы, включая редкий японский бонус-трек "All That Matters to Me", концертные записи с тура Nobody Else 1995 года и совершенно новый ремикс на "Hanging Onto Your Love" от Говарда Дональда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Take That - Nobody Else - deluxe (coloured) (0198029112610) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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