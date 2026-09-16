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OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка

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OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка - фото 1
OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade II
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0888072652705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade II
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Blood Bank Creeps, Nomack The Knife, Blade II Main Titles, Moo Cow, Wheel And Deal, Wet Whistler, Waiting For The Sun, Suckheads Infiltrate, Helicopter, A10 Big D Hosts Big B, The Imp ‘n Pimp, Meet The Bloodpack, Reapers In The Kitchen, Paincakes, Priest Splits, Little Boy Blue, Bath Time, Nyssa Needs A Napkin, Sewer Pickles, B Slice, Charge Of The Light Grenade, Blade’s Discharge, Crispy Reapers, Nyssa Swallows, Who’s The Man?, Big D Educates, Nomack Snacks, Blood Bath, Reinhart Splits, Family
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка

Марко Белтрами — американский кинокомпозитор. Белтрами неоднократно работал с такими режиссёрами как Уэс Крэйвен, Гильермо дель Торо, а также с Робертом Родригесом и Дж. Дж. Абрамсом. Он также работал со многими музыкантами, в том числе с Мэрилином Мэнсоном для фильма "Обитель зла".



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0888072652705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade II
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Blood Bank Creeps, Nomack The Knife, Blade II Main Titles, Moo Cow, Wheel And Deal, Wet Whistler, Waiting For The Sun, Suckheads Infiltrate, Helicopter, A10 Big D Hosts Big B, The Imp ‘n Pimp, Meet The Bloodpack, Reapers In The Kitchen, Paincakes, Priest Splits, Little Boy Blue, Bath Time, Nyssa Needs A Napkin, Sewer Pickles, B Slice, Charge Of The Light Grenade, Blade’s Discharge, Crispy Reapers, Nyssa Swallows, Who’s The Man?, Big D Educates, Nomack Snacks, Blood Bath, Reinhart Splits, Family
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Марко Белтрами — американский кинокомпозитор. Белтрами неоднократно работал с такими режиссёрами как Уэс Крэйвен, Гильермо дель Торо, а также с Робертом Родригесом и Дж. Дж. Абрамсом. Он также работал со многими музыкантами, в том числе с Мэрилином Мэнсоном для фильма "Обитель зла".


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Blade II (Marco Beltrami) (coloured) (0888072652705) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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