Описание товара Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка

С момента выхода своего сольного дебюта Jamie xx прошло почти десять лет. "In Waves" - второй альбом лондонца, который вместе со своей группой The xx является одной из самых влиятельных фигур в новейшей истории музыки. Он снова дает волю своей любви к электронной музыке и создает историю ночи, в которой вы погружаетесь в небесную пульсацию теней, света и танцевальных ритмов. "In Waves" берет свое начало в миксе, который Джейми сделал для BBC Radio 1 в 2020 году. Помимо треков нынешнего поколения британской танцевальной музыки, в нем также приняли участие такие музыкальные герои, как Рой Айерс, Фела Кути, Том Зе и Филип Гласс. Также можно было услышать первые версии песен, которые войдут в альбом. "Это напомнило мне, почему я люблю эту музыку", - говорит Джейми, который долгое время мучился вопросом, что делать дальше. "Я просто обнаружил, что наслаждаюсь творческим процессом, не думая о результате". На альбоме "In Waves" Jamie XX перебирает поджанры и десятилетия и объединяет северный соул, диско, гараж, кислотный хаус, техно, тропикалию, хип-хоп, фанк и звучание пиратских радиостанций британского андеграунда. Маленькие моменты впечатляют не меньше, чем общее целое. Возьмем, к примеру, партию в "Treat Each Other Right", новом сингле, выпущенном вместе с анонсом альбома: сначала вы вырываетесь из широкой брейкбит-метс-футер-соул машины, но внезапно оказываетесь снова в средневолновом радио 60-х с питчевым вокалом Motown. Слова "I'll never let you down" затягиваются в вечность, прежде чем на атмосферных синтезаторах появляется пульс, и вы снова оказываетесь в потном катарсисе танцпола. В век алгоритмов "In Waves" - это свидетельство чистого человеческого чувства, жизнеутверждающее противоядие, которое переносит вас в другое измерение через наушники и в то же время хочет быть пережитым вместе на танцполе. Роми и Оливер, The Avalanches, Робин и Джон Глейшер - одни из самых ярких артистов на борту.