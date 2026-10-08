Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм
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Характеристики
Описание товара Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм
Дисковая пила Makita DSS610Z – это профессиональное решение для работы с деревом. Она оснащена электрическим двигателем мощностью 360 Вт, обеспечивающим скорость вращения 3700 об/мин. Глубина пропила составляет 57 мм при угле наклона 50 градусов. Безопасность и удобство использования обеспечивается благодаря светодиодному фонарю для освещения рабочей зоны, встроенному адаптеру для пылесоса и нескользящей направляющей ручке. Система торможения двигателя и блокировка шпинделя гарантируют высокий уровень безопасности во время эксплуатации. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для ваших нужд. В комплект поставки входят параллельный упор, шестигранный ключ и пильный диск. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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