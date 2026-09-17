Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
4200
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб.
В наличии
Код товара: 743824
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
CCS-165
Лазерный маркер
да
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штПильный диск по дереву - 1 штКлюч для снятия диска - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4200
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
50
Угол наклона, градус
45
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х20
Вес, кг.
4.63
Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion
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Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
CCS-165
Лазерный маркер
да
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штПильный диск по дереву - 1 штКлюч для снятия диска - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4200
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
50
Угол наклона, градус
45
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - стоимость товара 13220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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