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Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка

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Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 3
Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 4
Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 5
Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 6
Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Hey Stoopid
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Hey Stoopid
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hey Stoopid, Love's A Loaded Gun, Snakebite, Burning Our Bed, Dangerous Tonight, On Mars, Feed My Frankenstein, Hurricane Years, Little, Die For You, Dirty Dreams, Wind-Up Toy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка

В начале июля 1991-го вышел альбом Alice Cooper – Hey Stoopid. “Hey Stoopid” закрепил успех предыдущего диска Купера, ”Trash”, который стал возвращением Элиса к широким массам благодаря шикарному саунду и знатному мастеру сонграйтерского цеха Десмонду Чайлду. По меткому определению одного российского журнала начала 90-х, «на “Hey Stoopid” Элис Купер продолжил заигрывать с потребителями американизированного коммерческого хард-рока» - всё так! Более того: в записи этого диска приняла участие сборная высшей лиги тяжёлого рока. Перечисление имён этих музыкантов - лучшее доказательство качества песен с “Hey Stoopid”: Оззи Осборн, Слэш, Мик Марс, Никки Сиккс, Винни Мур, ритм-секция в лице Микки Карри (барабанщика Брайана Адамса) и басиста Хью МакДональда (Bon Jovi), а также гитаристы Стив Вай и Джо Сатриани (ученик и учитель — до той поры неслыханное: вместе на одной песне). Песни для “Hey Stoopid” - помимо «талисмана» в лице Десмонда Чайлда - с Купером писали Дик Вагнер (гитарист Купера из 70-х), Джим Вэлланс (соавтор и продюсер Брайана Адамса), мастера сонграйтерских искусств Джек Понти и Вик Пепе, известный вокалист Келли Килинг, гаражный глэм-рокер Зодиак Майндварп и участники Motley Crue. Помимо общеизвестных шедевров (заглавный номер, Love's A Loaded Gun, Feed My Frankenstein) на “Hey Stoopid” вошла песня, которую сам Элис считает лучшей из всех, когда-либо им написанных: поразительной красоты номер “Might As Well Be On Mars”. Для многих из тех, кто взрослел в начале 90-х, 1991-й стал лучшим годом не только потому, что им тогда было шестнадцать. И не только потому, что в 1991-м вышли ”Metallica”, “1916” и “Arise”. А ещё и потому, что в этом году вышел “Hey Stoopid”.

Отзывы о товаре Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Hey Stoopid
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hey Stoopid, Love's A Loaded Gun, Snakebite, Burning Our Bed, Dangerous Tonight, On Mars, Feed My Frankenstein, Hurricane Years, Little, Die For You, Dirty Dreams, Wind-Up Toy
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
В начале июля 1991-го вышел альбом Alice Cooper – Hey Stoopid. “Hey Stoopid” закрепил успех предыдущего диска Купера, ”Trash”, который стал возвращением Элиса к широким массам благодаря шикарному саунду и знатному мастеру сонграйтерского цеха Десмонду Чайлду. По меткому определению одного российского журнала начала 90-х, «на “Hey Stoopid” Элис Купер продолжил заигрывать с потребителями американизированного коммерческого хард-рока» - всё так! Более того: в записи этого диска приняла участие сборная высшей лиги тяжёлого рока. Перечисление имён этих музыкантов - лучшее доказательство качества песен с “Hey Stoopid”: Оззи Осборн, Слэш, Мик Марс, Никки Сиккс, Винни Мур, ритм-секция в лице Микки Карри (барабанщика Брайана Адамса) и басиста Хью МакДональда (Bon Jovi), а также гитаристы Стив Вай и Джо Сатриани (ученик и учитель — до той поры неслыханное: вместе на одной песне). Песни для “Hey Stoopid” - помимо «талисмана» в лице Десмонда Чайлда - с Купером писали Дик Вагнер (гитарист Купера из 70-х), Джим Вэлланс (соавтор и продюсер Брайана Адамса), мастера сонграйтерских искусств Джек Понти и Вик Пепе, известный вокалист Келли Килинг, гаражный глэм-рокер Зодиак Майндварп и участники Motley Crue. Помимо общеизвестных шедевров (заглавный номер, Love's A Loaded Gun, Feed My Frankenstein) на “Hey Stoopid” вошла песня, которую сам Элис считает лучшей из всех, когда-либо им написанных: поразительной красоты номер “Might As Well Be On Mars”. Для многих из тех, кто взрослел в начале 90-х, 1991-й стал лучшим годом не только потому, что им тогда было шестнадцать. И не только потому, что в 1991-м вышли ”Metallica”, “1916” и “Arise”. А ещё и потому, что в этом году вышел “Hey Stoopid”.
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Доставка
Отзывы


Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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