Описание товара Alice Cooper - Hey Stoopid (coloured) (8719262039315) виниловая пластинка

В начале июля 1991-го вышел альбом Alice Cooper – Hey Stoopid. “Hey Stoopid” закрепил успех предыдущего диска Купера, ”Trash”, который стал возвращением Элиса к широким массам благодаря шикарному саунду и знатному мастеру сонграйтерского цеха Десмонду Чайлду. По меткому определению одного российского журнала начала 90-х, «на “Hey Stoopid” Элис Купер продолжил заигрывать с потребителями американизированного коммерческого хард-рока» - всё так! Более того: в записи этого диска приняла участие сборная высшей лиги тяжёлого рока. Перечисление имён этих музыкантов - лучшее доказательство качества песен с “Hey Stoopid”: Оззи Осборн, Слэш, Мик Марс, Никки Сиккс, Винни Мур, ритм-секция в лице Микки Карри (барабанщика Брайана Адамса) и басиста Хью МакДональда (Bon Jovi), а также гитаристы Стив Вай и Джо Сатриани (ученик и учитель — до той поры неслыханное: вместе на одной песне). Песни для “Hey Stoopid” - помимо «талисмана» в лице Десмонда Чайлда - с Купером писали Дик Вагнер (гитарист Купера из 70-х), Джим Вэлланс (соавтор и продюсер Брайана Адамса), мастера сонграйтерских искусств Джек Понти и Вик Пепе, известный вокалист Келли Килинг, гаражный глэм-рокер Зодиак Майндварп и участники Motley Crue. Помимо общеизвестных шедевров (заглавный номер, Love's A Loaded Gun, Feed My Frankenstein) на “Hey Stoopid” вошла песня, которую сам Элис считает лучшей из всех, когда-либо им написанных: поразительной красоты номер “Might As Well Be On Mars”. Для многих из тех, кто взрослел в начале 90-х, 1991-й стал лучшим годом не только потому, что им тогда было шестнадцать. И не только потому, что в 1991-м вышли ”Metallica”, “1916” и “Arise”. А ещё и потому, что в этом году вышел “Hey Stoopid”.