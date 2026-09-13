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Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F

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Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 1
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 2
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 3
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 4
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 5
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 6
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 7
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 8
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 9
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 10
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 11
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 12
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 13
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 14
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 15
Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 1
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 2
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 3
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 4
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 5
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 6
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 7
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 8
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 9
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 10
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 11
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 12
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 13
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 14
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 15
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710435
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Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х22х17
Вес, кг.
5.9

Описание товара Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F

Углошлифовальная машина KEYANG DG-926F подходит для выполнения финишной шлифовки и зачистки от заусенцев на изделиях из черных металлов, бронзы, алюминия, литых материалов. Пригодится для нарезания канавок и резки плитки и камня.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина KEYANG DG-926F




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина KEYANG DG-926F подходит для выполнения финишной шлифовки и зачистки от заусенцев на изделиях из черных металлов, бронзы, алюминия, литых материалов. Пригодится для нарезания канавок и резки плитки и камня.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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