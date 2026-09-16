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Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см

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Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 1
Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 2
Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 3
Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 4
Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 5
Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 6
Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 7
Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Цвет
зеленый
  • Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 1
  • Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 2
  • Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 3
  • Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 4
  • Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 5
  • Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 6
  • Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 7
  • Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LUMINARC
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х19х4
Вес, г.
268

Описание товара Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см

Десертная тарелка LUMINARC ЛУИЗ ШАРТРЕЗ - это изысканное дополнение к вашему сервировочному столу. Элегантный дизайн в стиле Шартрез придаёт тарелке особый шарм и делает её прекрасным дополнением к любому интерьеру. Тарелка идеально подходит для подачи различных блюд. Её размер позволяет разместить достаточное количество еды для каждого члена семьи. Благодаря своей прочности и устойчивости к царапинам, тарелка LUMINARC «Луиза Шартрез» будет служить вам долгое время, сохраняя свой первоначальный вид и цвет.

Отзывы о товаре Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LUMINARC
Тип товара
Тарелка
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Россия
Описание
Десертная тарелка LUMINARC ЛУИЗ ШАРТРЕЗ - это изысканное дополнение к вашему сервировочному столу. Элегантный дизайн в стиле Шартрез придаёт тарелке особый шарм и делает её прекрасным дополнением к любому интерьеру. Тарелка идеально подходит для подачи различных блюд. Её размер позволяет разместить достаточное количество еды для каждого члена семьи. Благодаря своей прочности и устойчивости к царапинам, тарелка LUMINARC «Луиза Шартрез» будет служить вам долгое время, сохраняя свой первоначальный вид и цвет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тарелка десертная ЛУИЗ ШАРТРЕЗ 19см - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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