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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360

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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 1
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 2
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 3
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 4
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 5
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 6
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 7
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 8
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
3
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка с мелковорсистой подушечкой
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 1
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 2
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 3
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 4
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 5
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 6
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 7
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 8
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708942
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
зеленый, черный
Комплектация
отпариватель, вешалка для одежды, гайка телескопической стойки, держатель утюжка, документация, защитная варежка, резервуар для воды, телескопическая стойка, упаковка
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
3
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка с мелковорсистой подушечкой
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.6
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
42x22x36 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х28
Вес, кг.
7.2

Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360

Отпариватель Kitfort КТ-9360 в корпусе зеленого цвета удаляет складки и заломы с хлопковых, синтетических, тяжелых тканей, а также с верхней одежды. Нагрев жидкости из 3-литрового съемного резервуара занимает 45 сек. Предусмотренная конструкцией кнопка обеспечивает непрерывную подачу пара. Пользователи могут изменить высоту телескопической стойки при отпаривании верхней одежды. Непрерывное использование Kitfort КТ-9360 осуществляется на протяжении 66 мин. Металлическую подошву утюжка отличает равномерное распределение тепла и устойчивость к появлению ржавчины. Насадка с мелковорсистой подушечкой удаляет пыль, шерсть волосы и подходит для обработки обивки, игрушек, напольных покрытий. Перемещение прибора производится с помощью колесиков в основании. Система автоматического отключения срабатывает при угрозе перегрева. Защитить кожу рук от появления ожогов можно благодаря рукавице из комплекта.

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
зеленый, черный
Комплектация
отпариватель, вешалка для одежды, гайка телескопической стойки, держатель утюжка, документация, защитная варежка, резервуар для воды, телескопическая стойка, упаковка
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
3
Время нагрева до готовности к работе, сек
45
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка с мелковорсистой подушечкой
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.6
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
42x22x36 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Kitfort КТ-9360 в корпусе зеленого цвета удаляет складки и заломы с хлопковых, синтетических, тяжелых тканей, а также с верхней одежды. Нагрев жидкости из 3-литрового съемного резервуара занимает 45 сек. Предусмотренная конструкцией кнопка обеспечивает непрерывную подачу пара. Пользователи могут изменить высоту телескопической стойки при отпаривании верхней одежды. Непрерывное использование Kitfort КТ-9360 осуществляется на протяжении 66 мин. Металлическую подошву утюжка отличает равномерное распределение тепла и устойчивость к появлению ржавчины. Насадка с мелковорсистой подушечкой удаляет пыль, шерсть волосы и подходит для обработки обивки, игрушек, напольных покрытий. Перемещение прибора производится с помощью колесиков в основании. Система автоматического отключения срабатывает при угрозе перегрева. Защитить кожу рук от появления ожогов можно благодаря рукавице из комплекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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