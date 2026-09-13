Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360
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Характеристики
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9360
Отпариватель Kitfort КТ-9360 в корпусе зеленого цвета удаляет складки и заломы с хлопковых, синтетических, тяжелых тканей, а также с верхней одежды. Нагрев жидкости из 3-литрового съемного резервуара занимает 45 сек. Предусмотренная конструкцией кнопка обеспечивает непрерывную подачу пара. Пользователи могут изменить высоту телескопической стойки при отпаривании верхней одежды. Непрерывное использование Kitfort КТ-9360 осуществляется на протяжении 66 мин. Металлическую подошву утюжка отличает равномерное распределение тепла и устойчивость к появлению ржавчины. Насадка с мелковорсистой подушечкой удаляет пыль, шерсть волосы и подходит для обработки обивки, игрушек, напольных покрытий. Перемещение прибора производится с помощью колесиков в основании. Система автоматического отключения срабатывает при угрозе перегрева. Защитить кожу рук от появления ожогов можно благодаря рукавице из комплекта.
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