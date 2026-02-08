Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black
Tecno SPARK 40 Pro смартфон с улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ. Тонкий, элегантный и надёжный смартфон, устойчивый к падениям. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate дополнен большим объёмом постоянной и оперативной памяти для эффективной и многозадачной работы. Прямой AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента, сохраняя как можно дольше максимальную энергоэффективность смартфона. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos и возможностью подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4 или проводных — через Mini Jack 3.5 мм легко окунуться с головой в мир просматриваемого контента. Модель оснащена фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Корпус смартфона с равномерно скошенными углами имеет высокую ударопрочность и полную защиту от попадания пыли, а также случайных брызг воды по стандарту IP64. Тонкий корпус 6.69 мм и лёгкий вес 170 граммов делают SPARK 40 Pro одним из самых изящных и эргономичных устройств на рынке смартфонов.
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Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
Для своего бюджета телефон хороший, защитная плёнка наклеена на экран с завода, чехол тоже есть в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой смартфон, взяли модель поновее. Защитное стекло уже наклеено, чехол в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
получили телефон быстро, перенесли данные без проблем со старого телефона, яркость хорошая, звук громкий, камера нам понравилась, снимает чётко ярко, сам телефон тонкий лёгкий, очень удобно держать в руке, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Недавно забрал, данный смартфон, все довольно прекрасно, и не каких проблем не имеется , рад данному приобреиению
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Покупал ребенку, вроде не жалуется, пользуется уже какой день
Достоинства:
Комментарий:
пришёл телефон быстро без упаковки просто в целлофане.комплектация полная.пока не включали покупала на подарок просто визуально посмотрела тонкий приятный в руке телефон чехол красивый
Достоинства:
Комментарий:
Телефон. Посылка пришла в целости и сохранности, причём очень быстро.Спасибо огромное
Достоинства:
Комментарий:
Телефон доставили раньше на неделю. Упаковка целая. Телефон хороший!
Достоинства:
Комментарий:
пришел раньше, хорошо упаковано, покупали дочери, понравился. пока не со всеми настройками разобралась, но это решаемо
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефончик ,только вместо заявленного 45 ватной быстрой зарядки.Телефон заряжался не меньше 3 часов,что то тут не сротаеться
Достоинства:
Комментарий:
пришёл вовремя, упаковано отлично. все работает, качает быстро. посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованный,все целое,пока все работаетДарила супругу на день рождение....Спасибо большое продавцу и доставке!!!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон нормальный, но иногда подлагивает. А в остальном всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший но советую версию tecno spark 40 pro+ а так в целом все хорошо работает всем советую!!!
Достоинства:
Комментарий:
телефон классный ,мне эта фирма нравится ,сама ей пользуюсь,довольна очень ,фото снимала на маленьком заряде без вспышки,очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
смартфон техно парк 40 про ,отличные характеристики,отличная камера,всем рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. взял маме, но и сам бы с таким ходил, даже не ожидал если честно, что он мне так понравится. экран так вообще порадовал да еще и за такие небольшие деньги. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось ! телефон яркий , шустрый ! то , что надо
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги можно и получше найти телефон в плане батареи, а в принципе все работает пока не глючит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бюджетник за адекватные деньги. Отец доволен.
Достоинства:
Комментарий:
не плохой телефончик, шустрый летает, пока работает два денька, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за товар и упаковку !!! Пришёл смартфон в целости и сохранности !!! Рекомендую данный товар и продавца !!! Пока не проверял , позже отпишусь !!! Работает , проблем нет !!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант как телефон для родителей или ребёнку в школу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, за свои деньги вообще супер Быстрый, не тупит, видео и игры на ура
Достоинства:
Комментарий:
пришло хорошо запаковано. телефоном доволен можно играть во многие игры. в телефоне встроены функции ии улучшающие те или иные функции телефона так еще более новых функций которые я не видел в других телефонах . так же в м
Достоинства:
Комментарий:
спасибо. товар соответствует описанию. получил то, что планировал получить.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон за такую цену, конкурентов просто нет
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке.Настроила его быстро,работает замечательно.Всё просто супер.Рекомендую продавца.Спасибо большое продавцу за такой товар.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Для своего бюджета телефон хороший, защитная плёнка наклеена на экран с завода, чехол тоже есть в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой смартфон, взяли модель поновее. Защитное стекло уже наклеено, чехол в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
получили телефон быстро, перенесли данные без проблем со старого телефона, яркость хорошая, звук громкий, камера нам понравилась, снимает чётко ярко, сам телефон тонкий лёгкий, очень удобно держать в руке, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Недавно забрал, данный смартфон, все довольно прекрасно, и не каких проблем не имеется , рад данному приобреиению
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Покупал ребенку, вроде не жалуется, пользуется уже какой день
Достоинства:
Комментарий:
пришёл телефон быстро без упаковки просто в целлофане.комплектация полная.пока не включали покупала на подарок просто визуально посмотрела тонкий приятный в руке телефон чехол красивый
Достоинства:
Комментарий:
Телефон. Посылка пришла в целости и сохранности, причём очень быстро.Спасибо огромное
Достоинства:
Комментарий:
Телефон доставили раньше на неделю. Упаковка целая. Телефон хороший!
Достоинства:
Комментарий:
пришел раньше, хорошо упаковано, покупали дочери, понравился. пока не со всеми настройками разобралась, но это решаемо
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефончик ,только вместо заявленного 45 ватной быстрой зарядки.Телефон заряжался не меньше 3 часов,что то тут не сротаеться
Достоинства:
Комментарий:
пришёл вовремя, упаковано отлично. все работает, качает быстро. посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованный,все целое,пока все работаетДарила супругу на день рождение....Спасибо большое продавцу и доставке!!!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон нормальный, но иногда подлагивает. А в остальном всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший но советую версию tecno spark 40 pro+ а так в целом все хорошо работает всем советую!!!
Достоинства:
Комментарий:
телефон классный ,мне эта фирма нравится ,сама ей пользуюсь,довольна очень ,фото снимала на маленьком заряде без вспышки,очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
смартфон техно парк 40 про ,отличные характеристики,отличная камера,всем рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. взял маме, но и сам бы с таким ходил, даже не ожидал если честно, что он мне так понравится. экран так вообще порадовал да еще и за такие небольшие деньги. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось ! телефон яркий , шустрый ! то , что надо
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги можно и получше найти телефон в плане батареи, а в принципе все работает пока не глючит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бюджетник за адекватные деньги. Отец доволен.
Достоинства:
Комментарий:
не плохой телефончик, шустрый летает, пока работает два денька, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за товар и упаковку !!! Пришёл смартфон в целости и сохранности !!! Рекомендую данный товар и продавца !!! Пока не проверял , позже отпишусь !!! Работает , проблем нет !!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант как телефон для родителей или ребёнку в школу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, за свои деньги вообще супер Быстрый, не тупит, видео и игры на ура
Достоинства:
Комментарий:
пришло хорошо запаковано. телефоном доволен можно играть во многие игры. в телефоне встроены функции ии улучшающие те или иные функции телефона так еще более новых функций которые я не видел в других телефонах . так же в м
Достоинства:
Комментарий:
спасибо. товар соответствует описанию. получил то, что планировал получить.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон за такую цену, конкурентов просто нет
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке.Настроила его быстро,работает замечательно.Всё просто супер.Рекомендую продавца.Спасибо большое продавцу за такой товар.