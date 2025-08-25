Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White
Tecno SPARK 40 — надежный смартфон со сбалансированными характеристиками для ценителей стильного дизайна. Смартфон оснащён восьмиядерным процессором MediaTek Helio G91, который легко справляется с повседневными задачами. Tecno SPARK 40 представлен в конфигурации памяти 256 Гб + 8 Гб, что позволяет хранить все важные файлы и данные. Дополнительно, смартфон имеет слот для карты памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ. Аккумулятор 5200 мАч выдерживает целый день работы во время интернет-сёрфинга, просмотра видео, звонков и даже нетребовательного гейминга. Быстрая зарядка 45 Вт экономит время на пополнение энергии смартфона. Tecno SPARK 40 оснащён 6.67” HD+ IPS-дисплеем с яркими естественными цветами. Частота обновления до 120 Гц обеспечивает плавную прокрутку контента, а дискретизация касания 240 Гц — быструю отзывчивость даже мокрыми пальцами. Двойные стереодинамики и возможность подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4, и проводных — через mini Jack 3.5 мм погружают в просматриваемый контент благодаря объёмному звучанию DTS. Модель поддерживает фирменный искусственный интеллект TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять быстрый поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Смартфон обладает хорошей эргономикой, имеет скруглённые углы, поэтому удобно лежит в руке и им удобно пользоваться одной рукой. Благодаря высокопрочной конструкции корпуса, Tecno SPARK 40 выдержит падения с высоты до 1.5 м. Ни частицы пыли, ни случайные брызги не страшны смартфону с защитой IP64.
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Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Достоинства:
Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Достоинства:
Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)