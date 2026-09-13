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Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG

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Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG - фото 1
Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG - фото 2
Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG - фото 3
Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Биты ударные
Комплектация
биты ударные AAK503TX40 (3 шт, TX40, 50 мм) AEG 4932479190, упаковка
  • Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG - фото 1
  • Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG - фото 2
  • Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG - фото 3
  • Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708245
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Биты ударные
Страна производства
Китай
Дополнительно
магнитный наконечник биты
Комплектация
биты ударные AAK503TX40 (3 шт, TX40, 50 мм) AEG 4932479190, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х1
Вес, г.
40

Описание товара Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG

Биты ударные AAK503TX40 предназначены для работы с ударными шуруповертами и гайковертами при монтаже/демонтаже крепежа.



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Отзывы о товаре Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Биты ударные
Страна производства
Китай
Дополнительно
магнитный наконечник биты
Комплектация
биты ударные AAK503TX40 (3 шт, TX40, 50 мм) AEG 4932479190, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x10
Страна производитель
Китай
Описание
Биты ударные AAK503TX40 предназначены для работы с ударными шуруповертами и гайковертами при монтаже/демонтаже крепежа.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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