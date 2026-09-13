Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Биты ударные
Комплектация
биты ударные AAK503TX40 (3 шт, TX40, 50 мм) AEG 4932479190, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708245
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Биты ударные
Страна производства
Китай
Дополнительно
магнитный наконечник биты
Комплектация
биты ударные AAK503TX40 (3 шт, TX40, 50 мм) AEG 4932479190, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х1
Вес, г.
40
Описание товара Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG
Биты ударные AAK503TX40 предназначены для работы с ударными шуруповертами и гайковертами при монтаже/демонтаже крепежа.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитЗубило канальное DENZEL 703133, 14 х 22 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704030, 30 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70108, 20 х 230 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848827, 80 х 400 м...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705026, двойная спираль, Cobalt W-tip, 12x3...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвост...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71042, 12 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718239, 8 x 117мм, Р6М5, Gol...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСверло по металлу СИБРТЕХ 722805, 8,0 мм, быстрорежущая сталь, 5...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723011, 4-5-6-7-8-9-10-11-...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитКоронка Matrix 72430, BIMETAL, 30 мм
Бренд
Тип товара
Биты ударные
Страна производства
Китай
Дополнительно
магнитный наконечник биты
Комплектация
биты ударные AAK503TX40 (3 шт, TX40, 50 мм) AEG 4932479190, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x10
Страна производитель
Китай
Биты ударные AAK503TX40 предназначены для работы с ударными шуруповертами и гайковертами при монтаже/демонтаже крепежа.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Биты ударные AAK503TX40 (3 шт; TX40; 50 мм) AEG