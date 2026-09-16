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Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2)

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Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) - фото 1
Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) - фото 2
Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) - фото 3
Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Диаметр, мм
26
Максимальный диаметр, мм
64
Комплектация
Пила, упаковка
  • Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) - фото 1
  • Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) - фото 2
  • Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) - фото 3
  • Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Пила
Диаметр, мм
26
Максимальный диаметр, мм
64
Комплектация
Пила, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х7
Вес, г.
200

Описание товара Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2)

Кольцевая пилой Stayer изготовлена из качественных материалов, что гарантирует ее прочность и долговечность. Бренд Stayer известен своими надежными и качественными инструментами. В итоге, кольцевая пила Stayer по дереву является отличным выбором для профессионалов и любителей.



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Отзывы о товаре Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Пила
Диаметр, мм
26
Максимальный диаметр, мм
64
Комплектация
Пила, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кольцевая пилой Stayer изготовлена из качественных материалов, что гарантирует ее прочность и долговечность. Бренд Stayer известен своими надежными и качественными инструментами. В итоге, кольцевая пила Stayer по дереву является отличным выбором для профессионалов и любителей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 42 мм), по дереву (2956-2) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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