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Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка

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Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 1
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 2
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 3
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 4
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 5
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 6
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 7
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 8
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 9
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 10
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 1
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 2
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 3
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 4
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 5
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 6
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 7
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 8
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 9
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 10
  • Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624840183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Believe, If I Could Turn Back Time, Walking In Memphis, Song For The Lonely, Strong Enough, The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss), SOS, I Found Someone, Save Up All Your Tears, One By One, After All, Heart Of Stone, The Way Of Love, I Hope You Find It, Take Me Home, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Woman's World, Gypsys, Tramps & Thieves, Dark Lady, You Haven't Seen The Last Of Me, DJ Play A Christmas Song
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка

Сборник лучших хитов Чера, выпущенный в формате двойного винила. Этот альбом включает в себя самые известные песни певицы, охватывающие её карьеру с 1960-х годов до 2000-х.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624840183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Believe, If I Could Turn Back Time, Walking In Memphis, Song For The Lonely, Strong Enough, The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss), SOS, I Found Someone, Save Up All Your Tears, One By One, After All, Heart Of Stone, The Way Of Love, I Hope You Find It, Take Me Home, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Woman's World, Gypsys, Tramps & Thieves, Dark Lady, You Haven't Seen The Last Of Me, DJ Play A Christmas Song
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник лучших хитов Чера, выпущенный в формате двойного винила. Этот альбом включает в себя самые известные песни певицы, охватывающие её карьеру с 1960-х годов до 2000-х.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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