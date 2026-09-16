Top.Mail.Ru
Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 1
Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 2
Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 3
Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Acoustic Sessions
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 1
  • Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 2
  • Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 3
  • Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732545046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Acoustic Sessions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cast No Shadow, Now That Ive Found You, Alright Now, Sad Song, Me, Once, Meadow, Once - Demo
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка

Альбом, в котором Лиам Галлахер, известный как фронтмен группы Oasis и сольный артист, представляет свои песни в акустическом формате. Альбом включает в себя как оригинальные композиции, так и каверы на известные треки.

Отзывы о товаре Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732545046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Acoustic Sessions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cast No Shadow, Now That Ive Found You, Alright Now, Sad Song, Me, Once, Meadow, Once - Demo
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом, в котором Лиам Галлахер, известный как фронтмен группы Oasis и сольный артист, представляет свои песни в акустическом формате. Альбом включает в себя как оригинальные композиции, так и каверы на известные треки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...