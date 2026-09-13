Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка
Британская рок-группа Sleep Token возвращается с Even In Arcadia, их четвертым альбомом и первым на RCA Records.. Издание на виниле.. Эта новая глава следует за Take Me Back To Eden и продолжает разворачивающееся путешествие Sleep Token, еще больше переплетая границы звука и эмоций, растворяясь в чем-то потустороннем. С момента основания Sleep Token остаются полностью анонимной группой — Рич Хобсон из Metal Hammer писал, что участники, носящие маски и плащи, «скрывают свои лица, не общаются на сцене и дали всего одно интервью». Основной вокалист и автор песен группы известен под псевдонимом «Vessel». Фокус группы на анонимность и визуальный стиль часто сравнивают с подобными приемами, испольуемыми такими группами как Ghost, Slipknot и Gwar. В музыкальном плане Sleep Token определяют в широком спектре жанров, включая альтернативный метал, пост-рок/метал, прогрессив-метал и инди-рок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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