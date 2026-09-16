Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Hunter
Альбом (сингл)
Tiger Rose Rarities
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 707925
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227812102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Hunter
Альбом (сингл)
Tiger Rose Rarities
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tiger Rose, Last Flash or Rock N Roll, Over The Hills, Ariel, Wild Bill, Cruel White Water, Rose of Sharon, Yellow Moon, Dance a Hole, Talking Money Tree
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка
Альбом Роберта Хантера, американского поэта и автора песен, который наиболее известен своим сотрудничеством с группой Grateful Dead. Альбом был выпущен в 1974 году и включает в себя смесь фолк-рока и поэтических текстов, характерных для стиля Хантера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227812102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Hunter
Альбом (сингл)
Tiger Rose Rarities
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tiger Rose, Last Flash or Rock N Roll, Over The Hills, Ariel, Wild Bill, Cruel White Water, Rose of Sharon, Yellow Moon, Dance a Hole, Talking Money Tree
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом Роберта Хантера, американского поэта и автора песен, который наиболее известен своим сотрудничеством с группой Grateful Dead. Альбом был выпущен в 1974 году и включает в себя смесь фолк-рока и поэтических текстов, характерных для стиля Хантера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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