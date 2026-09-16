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Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка

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Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 1
Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 2
Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 3
Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 4
Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 5
Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 6
Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 7
Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hindu Love Gods
Альбом (сингл)
Hindu Love Gods
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 1
  • Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 2
  • Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 3
  • Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 4
  • Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 5
  • Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 6
  • Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 7
  • Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497827688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hindu Love Gods
Альбом (сингл)
Hindu Love Gods
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Walkin Blues, Travelin Riverside Blues, Raspberry Beret, Crosscut Saw, Junko Pardner, Mannish Boy, Wang Dang Doodle, Battleship Chains, Im A One Woman Man, Vigilante Man
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка

Альбом, выпущенный в 1990 году рок-группой Hindu Love Gods. Группа состояла из участников таких известных коллективов, как R.E.M. и The Black Crowes. Вокалистом был Майк Миллс из R.E.M., а также в группе участвовал Питер Бак, также из R.E.M., и другие музыканты.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497827688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hindu Love Gods
Альбом (сингл)
Hindu Love Gods
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Walkin Blues, Travelin Riverside Blues, Raspberry Beret, Crosscut Saw, Junko Pardner, Mannish Boy, Wang Dang Doodle, Battleship Chains, Im A One Woman Man, Vigilante Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом, выпущенный в 1990 году рок-группой Hindu Love Gods. Группа состояла из участников таких известных коллективов, как R.E.M. и The Black Crowes. Вокалистом был Майк Миллс из R.E.M., а также в группе участвовал Питер Бак, также из R.E.M., и другие музыканты.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hindu Love Gods - Hindu Love Gods (0603497827688) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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